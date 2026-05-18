Shakira obtiene histórica victoria legal en España: Fue absuelta de fraude fiscal y le devolverán 60 millones de euros

Mx - Shakira es absuelta de fraude fiscal y le devolverán 60 millones de euros

La cantante colombiana Shakira, consiguió una importante victoria legal en España luego de que la Audiencia Nacional la absolviera en el famoso caso de fraude fiscal relacionado con un malentendido de 2011. Aunado a ello, el tribunal ordenó que Hacienda le devuelva más de 60 millones de euros, por lo que si quieres saber toda la información, te dejamos la información completa.

¿Por qué absolvieron a Shakira del caso de fraude fiscal?

De acuerdo con lo vivido en la sentencia, la justicia española concluyó que Hacienda no logró demostrar que Shakira viviera en España más de 183 días durante 2011 (requisito necesario para considerarla residente fiscal en el país). Es importante mencionar que la resolución llega tras más de ocho años de disputa entre Shakira y las autoridades fiscales españolas.

Según el tribunal, las autoridades únicamente pudieron acreditar una estancia de entre 143 y 163 días ese año, cifras inferiores al mínimo legal establecido por la legislación española. Además, la Audiencia Nacional señaló que la mayor parte de la actividad económica de la cantante fuera de España a su gira internacional.

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¿Ha hablado algo al respecto Shakira?

Sí, la cantante colombiana ha compartido un comunicado a través de su agencia “Llorente y Cuenca”, donde su abogado, José Luis Prada, celebró el fallo y la victoria de Shakira.

A pesar de esto, la cantante se encuentra mejor de salud y con tranquilidad, mencionando que la justicia existe y que siempre se debe abogar por ella cuando se sabe la verdad.

Mx - Shakira es absuelta de fraude fiscal / Kevin Mazur Ampliar

¿Esto qué significa para la cantante colombiana, Shakira?

Esta sentencia representa una victoria para Shakira, donde se determinó que las sanciones fueron improcedentes y que Hacienda deberá devolver cerca de 60 millones de euros a la cantante, entre sanciones, pagos e intereses acumulados. Aunado a ello, la Agencia Tributaria podría presentar aún un recurso ante el Tribuna Supremo español.