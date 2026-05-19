Kim Kardashian queda envuelta en polémica tras decomiso de droga en cargamento de SKIMS en Reino Unido

Mx - Encuentran sustancias ilícitas en un camión con mercancía de la marca de ropa de Kim Kardashian

El nombre de Kim Kardashian se encuentra en polémica luego de que autoridades británicas revelaran el hallazgo de millones de dólares en cocaína ocultos dentro de un cargamento relacionado con SKIMS, la marca de ropa interior y fajas de la socialité estadounidense. Por lo que si quieres saber los detalles completos sobre el nuevo escándalo de Kim Kardashian, sigue leyendo para enterarte de lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué pasó con el cargamento relacionado con SKIMS y Kim Kardashian?

De acuerdo con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), un conductor de origen polaco fue sentenciado a más de 13 años de prisión después de intentar ingresar al país alrededor de 90 kilos de cocaína ocultos en un camión que transportaba mercancía de SKIMS, marca de ropa de Kim Kardashian.

Las mismas autoridades mencionaron que el vehículo llevaba 28 pallets de ropa y prendas de la marca de Kim Kardashian, y el cargamento provenía de Países Bajos. Sin embargo, durante una inspección en un puerto de Essex, agentes fronterizos detectaron un compartimento oculto en las puertas traseras del tráiler donde se escondía la droga.

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¿Kim Kardashian tiene que ver con este escándalo?

Hasta el momento, las autoridades aclararon que ni Kim Kardashian ni la empresa SKIMS están vinculadas con la operación criminal, el caso rápidamente se volvió viral por la magnitud del decomiso y por involucrar una de las marcas de moda más famosas del mundo.

¿Por qué el caso se volvió tan viral?

El caso explotó en redes sociales por la mezcla de narcotráfico internacional, una marca multimillonaria y el nombre de Kim Kardashian, una de las celebridades más mediáticas del mundo. Además SKIMS, es una de las marcas de ropa más exitosas de los últimos años y constantemente aparece ligada a trends virales, celebridades y eventos internacionales de moda.