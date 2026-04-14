Instruye Sheinbaum visitas diarias en centros de detención de Estados Unidos

Vistas diarias a centros de detención de ICE, es la orden de la presidenta a cónsules en EUA, tras muerte de otro mexicano en detención migratoria. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que instruyó a que los cónsules de México en Estados Unidos, realicen vistas diarias a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras el fallecimiento del mexicano número 15 dado a conocer este lunes.

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Medidas para proteger a migrantes mexicanos en EU

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, dio a conocer que por la muerte del migrante mexicano en el condado de Winnfield, Luisiana, su gobierno envió “una carta muy fuerte” a la administración de su homólogo, Donald Trump además de anunciar las revisiones diarias.

“Se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la secretaría de relaciones exteriores al gobierno de Estados Unidos. Número dos, di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención. Ellos lo los visitaban cada semana. Pues ahora les pedí que visiten diario. Si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado. Que se comunique el secretario de relaciones exteriores (Roberto Velasco) con las instituciones correspondientes del departamento de estado para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario”.

Indicó que aunque se ha solicitado información de los 15 casos de fallecimiento de mexicanos no ha habido respuesta de las autoridades de Estados Unidos.

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Denuncias por fallecimientos de migrantes mexicanos

“En el caso de las denuncias, esto es importante, se ha apoyado a las familias para las denuncias. Lo que ahora se está haciendo es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar, pues, estas prácticas en los centros de detención.

-¿En ningún caso hay presunción de que haya sido homicidio?-Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, en caso de una denuncia, pues, el ministerio público y el poder judicial.

-¿Ha habido respuestas puntuales a cada caso?-No ha habido respuestas puntuales a cada caso”.

La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó reconoció que hasta el momento no ha hablado del tema con Donald Trump; sin embargo, enfatizó que se mantendrá la defensa de los mexicanos en el exterior mientras se acompaña a las familias de los connacionales que han perdido la vida o han sufrido algún tipo de maltrato.

ahz.