Mx - Trump vuelve a amenazar a Irán: amaga con bloqueo por meses y pone en alerta al petróleo mundial(Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, en su estire y afloje, vuelve a tensarse. Este 29 de abril el presidente Donald Trump soltó públicamente que Teherán debe “espabilar pronto” y aceptar un acuerdo con Washington. Sus declaraciones llegan mientras la Casa Blanca analiza extender por meses un bloqueo naval para presionar al régimen iraní.

El mensaje caldea los ánimos en Medio Oriente y enciende alertas en los mercados energéticos internacionales. El posible cierre prolongado de rutas marítimas estratégicas podría impactar exportaciones petroleras, cadenas logísticas y precios del crudo a nivel global.

A Estados Unidos le urge una salida negociada, al tiempo que exige condiciones estrictas, entre las más importantes, un nuevo pacto nuclear. Del lado iraní, la respuesta ha sido de rechazo y advertencias de represalias.

RECOMENDADO: Trump frena diálogo con Irán y cancela visita a Pakistán

Trump endurece postura y exige acuerdo inmediato a Irán

Donald Trump elevó el tono frente a Irán al asegurar que el país debe actuar rápido si quiere evitar mayores consecuencias económicas y militares. Según Reuters, el mandatario sostiene que Teherán aún tiene una ventana para pactar, pero dejó claro que no será indefinida.

La estrategia actual de la Casa Blanca combina presión diplomática con medidas económicas y despliegue marítimo. Funcionarios estadounidenses consideran que un bloqueo sostenido podría debilitar ingresos iraníes sin entrar de inmediato en una guerra abierta.

La frase de Trump también tiene lectura política interna. En año electoral, busca proyectar firmeza internacional sin comprometer tropas en un conflicto largo y costoso, un punto sensible para votantes estadounidenses.

EE.UU. estudia bloqueo prolongado para asfixiar exportaciones iraníes

Reportes citados por agencias internacionales señalan que Washington analiza mantener durante meses restricciones marítimas alrededor de puertos clave iraníes. El objetivo principal sería reducir ventas de petróleo, principal fuente de divisas para la República Islámica.

Irán produce millones de barriles diarios y buena parte de su estabilidad fiscal depende de esas exportaciones. Frenar ese flujo presionaría su moneda, elevaría inflación interna y complicaría subsidios estatales.

La Casa Blanca también revisa el impacto doméstico de esa medida. Trump habría conversado con ejecutivos energéticos sobre cómo contener alzas en gasolina dentro de Estados Unidos mientras se mantiene la presión externa.

RECOMENDADO: Trump dice que Estados Unidos incautó un buque iraní en el estrecho de Ormuz; Teherán lo desmiente

Estrecho de Ormuz: la delicada ruta del mercado mundial

Uno de los puntos más delicados del conflicto es el Estrecho de Ormuz, corredor por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado por mar en el mundo, según estimaciones internacionales recurrentes del sector energético.

Cualquier interrupción en esa zona eleva automáticamente la sensibilidad de los mercados. Navieras, aseguradoras y refinadoras ajustan costos casi de inmediato cuando aumentan riesgos militares en la región.

Por eso el conflicto no solo involucra a Washington y Teherán. Europa, Asia y grandes importadores de energía siguen cada movimiento, conscientes de que una escalada podría trasladarse rápidamente a inflación global.

Irán responde y rechaza negociar bajo presión

De acuerdo con Axios y Reuters, Irán planteó primero reabrir rutas estratégicas y discutir después el tema nuclear. La propuesta fue rechazada por la administración Trump, que insiste en negociar todo dentro de un mismo paquete.

Teherán considera ilegítimo aceptar condiciones bajo amenaza militar o económica. Voces del régimen han advertido que responderán con medidas “sin precedentes” si continúan incautaciones o cercos marítimos.

El choque de posturas complica una salida rápida. Mientras Washington exige concesiones previas, Irán busca alivio inmediato antes de comprometer cambios estructurales.

PUEDES LEER: Slim y la jugada perfecta: factura en el rally petrolero y se embolsa 500 millones tras tensión con Irán

Qué puede pasar ahora: tres escenarios inmediatos

Negociación acelerada: ambas partes aceptan conversaciones urgentes y reducen tensión en días.

Bloqueo largo: EE.UU. mantiene presión marítima durante semanas o meses.

Escalada militar limitada: ataques selectivos si colapsa la vía diplomática.

Analistas consideran que el escenario más probable a corto plazo es una combinación entre presión económica intensa y contactos indirectos. Ninguna de las partes parece lista para una guerra total, pero tampoco para ceder pronto.

El factor decisivo será el costo económico. Si sube demasiado el precio del petróleo o empeora la situación interna iraní, el cálculo político podría cambiar en cuestión de días.