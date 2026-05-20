Polémica en Israel por video de ministro de Seguridad burlándose y agrediendo a activistas propalestinos detenidos al ayudar a Gaza

Un nuevo video difundido por autoridades israelíes provocó polémica internacional tras mostrar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, burlándose de activistas propalestinos detenidos luego de la intercepción de una flotilla humanitaria que intentaba llegar a Gaza. Las imágenes comenzaron a circular este 20 de mayo y rápidamente generaron críticas de organizaciones civiles y líderes internacionales.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

¿Qué muestra el video de Ben-Gvir con activistas detenidos en Israel?

La flotilla había sido interceptada por fuerzas israelíes un día antes en aguas internacionales. De acuerdo con los organizadores, más de 430 activistas viajaban en la embarcación, incluidos ciudadanos de Italia, Corea del Sur y otros países. El grupo buscaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en medio de la crisis provocada por la guerra entre Israel y Hamás.

En el video publicado por Ben-Gvir en la red social X, se observa a decenas de activistas arrodillados y con las manos atadas con bridas de plástico mientras elementos de seguridad israelíes los vigilan. En otra escena, una mujer es obligada a tirarse al suelo después de gritar “Palestina libre”. El ministro aparece caminando frente a los detenidos mientras ondea una bandera israelí y realiza comentarios burlones sobre los activistas.

🇮🇱 | El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, generó repudio tras difundir un video burlándose de unos 430 activistas de la flotilla humanitaria a Gaza. Las imágenes muestran a los detenidos hacinados, maniatados y forzados a escuchar el himno bajo el sol. pic.twitter.com/WkPVUwmJvE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 20, 2026

Así fue la intercepción de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Medios internacionales verificaron que las imágenes corresponden al puerto israelí de Ashdod y al barco interceptado por fuerzas israelíes. Sin embargo, la agencia aclaró que no pudo confirmar de forma independiente todos los detalles relacionados con las personas detenidas.

El gobierno israelí sostiene que la flotilla violó restricciones marítimas impuestas por razones de seguridad durante el conflicto en Gaza. Por su parte, organizaciones humanitarias acusaron a Israel de usar fuerza excesiva contra civiles y activistas internacionales. La difusión del video aumentó la presión diplomática sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu en medio de crecientes críticas internacionales por la situación humanitaria en Gaza.