Ataque en Ormuz: ¿Qué pasó realmente con el buque de Corea del Sur que explotó al cruzar el estrecho?

Autoridades de Corea del Sur confirmaron daños e incendio en el buque HMM Namu tras un impacto ocurrido en el estrecho de Ormuz durante labores de navegación. X

El gobierno de Corea del Sur confirmó que el buque granelero HMM Namu fue impactado por dos objetos no identificados mientras se encontraba anclado en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

El incidente ocurrió el pasado 4 de mayo cerca de Emiratos Árabes Unidos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano el domingo 10 de mayo. Según Park Il, portavoz de la dependencia, los objetos impactaron la parte izquierda de la popa alrededor de las 15:30 horas, provocando un incendio que dañó una zona aproximada de siete por cinco metros.

HMM Namu was first reported as a ship fire near Hormuz. Now South Korea says two unidentified airborne objects hit the vessel’s stern about one minute apart.



The crew were safe, but the damage tells a bigger story. This is no longer just about fire response. It is about crew… pic.twitter.com/wZl87l3zzY — The Maritime (@themaritimenet) May 10, 2026

¿Qué pasó con el buque coreano atacado en Ormuz?

Las autoridades precisaron que no hubo personas lesionadas durante el incidente. Tras el incendio, el buque fue remolcado a un puerto en Dubái, donde continúan las investigaciones y las inspecciones técnicas para determinar el origen exacto de los impactos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que es poco probable que el incendio haya sido provocado por una mina marina o por fallas internas relacionadas con el motor, generadores o sistemas de caldera del barco. Debido a ello, las autoridades surcoreanas mantienen abierta la investigación sobre los objetos que impactaron la embarcación.

🚨🇮🇷🇰🇷🇦🇪 The ship in the footage: HMM Namu, a South Korean cargo vessel operated by HMM shipping



Engine room fire broke out while anchored in the Strait of Hormuz near the UAE. 24 crew on board. 6 South Koreans, 18 other nationals, no casualties reported.



Cause officially under… https://t.co/QrrmafqyR2 pic.twitter.com/1A12i9lVNp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026

¿Por qué no frena la violencia en el estrecho de Ormuz?

El viernes 8 de mayo se realizó una inspección in situ al HMM Namu como parte de las labores de análisis y recopilación de evidencias.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, ya que por esa zona transita una parte significativa del suministro global de petróleo. La región ha registrado un aumento de tensión en los últimos meses debido a la presencia militar de diversos países y a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Hasta el momento, Corea del Sur no ha señalado responsables ni ha confirmado la naturaleza de los objetos que golpean el buque. Las investigaciones continúan mientras autoridades internacionales mantienen vigilancia sobre la seguridad marítima en la región.