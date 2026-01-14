Estados Unidos suspende visas a 75 países: ¿México está en la lista de restricciones?

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una nueva estrategia para frenar la migración permanente hacia su territorio. La medida fue confirmada este miércoles 14 de enero y forma parte de las decisiones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

La pregunta inmediata para millones de personas en América Latina fue clara: ¿México está en la lista?

La respuesta, hasta ahora, es no. (No te vayas, sigue leyendo la nota)

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

¿Qué tipo de visas fueron suspendidas?

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, la suspensión no aplica a todas las visas, sino únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que pueden derivar en residencia permanente o green card.

Esto incluye procesos como:

Reunificación familiar

Migración por residencia definitiva

Ajustes de estatus migratorio permanente

Las visas de turista B1/B2, así como las de corta estancia por negocios o viajes, no están incluidas en la pausa.

¿Qué países sí están en la lista?

Entre las nacionalidades afectadas se encuentran ciudadanos de Brasil, Rusia e Irán, además de otros países de Asia, África y Medio Oriente. En total, la lista contempla 75 nacionalidades, aunque el gobierno estadounidense no ha publicado aún un documento con el desglose completo.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha ordenado la congelación del procesamiento de visas para 75 países:



1. Afganistán

2. Albania

3. Argelia

4. Antigua y Barbuda

5. Armenia

6. Azerbaiyán

7. Bahamas

8. Bangladés

9. Barbados

10. Bielorrusia

11. Belice

12.… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

¿Por qué México no fue incluido?

Hasta el momento, México no aparece en la lista de países con suspensión de visas, lo que indica que los trámites migratorios permanentes para ciudadanos mexicanos continúan activos. Sin embargo, especialistas advierten que el anuncio podría evolucionar y ampliarse dependiendo del contexto político y migratorio.

¿Es una cancelación definitiva?

No. El propio gobierno estadounidense ha señalado que se trata de una pausa administrativa, no de una cancelación permanente. Aun así, miles de solicitudes quedarán congeladas, lo que podría retrasar procesos familiares y planes de vida durante meses.

Lo que debes tener en cuenta

No es una cancelación total de visas

Las visas de turista siguen vigentes

Solo aplica a visas de inmigrante

México no está incluido por ahora

Las autoridades recomiendan verificar siempre información oficial antes de iniciar cualquier trámite migratorio y mantenerse atentos a futuros comunicados.