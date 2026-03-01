Estados Unidos usará bases británicas contra misiles de Irán

El ministro británico, Keir Starmer confirmó a Estados Unidos el uso de sus bases militares en Medio Oriente para repeler ataques de Irán. / WPA Pool

“Es la mejor manera de eliminar la amenaza urgente”, justificó el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer la facilidad dada a Estados Unidos para el uso de sus bases británicas.

Este domingo el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer dio a conocer que Estados Unidos podrá hacer uso de sus bases militares en Medio Oriente para la destrucción de misiles de Irán, luego de los ataques perpetrados, que de acuerdo con declaraciones de Trump podrían durar cuatro semanas.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026

Autorizan uso de bases militares en Medio Oriente

A través de sus redes sociales, el ministro Starmer confirmó:

Estados Unidos nos ha solicitado permiso para usar las bases británicas ese fin defensivo específico y limitado". —

Starmer respondió a la petición: “hemos tomado la decisión de aceptar esta solicitud para evitar que Irán lance misiles por toda la región, matando civiles inocentes, poniendo en peligro vidas británicas y atacando países que no han participado en el conflicto.

Justifican decisión como autodefensa colectiva

El ministro se justificó al señalar “errores cometidos en Irak, y hemos aprendido la lección”, sin embargo agregó “No participamos en los primeros ataques contra Irán y tampoco nos sumaremos a ninguna acción ofensiva ahora”.

Afirmó que esta es la mejor manera de eliminar la amenaza urgente apelando así a lo que llamó una “Autodefensa colectiva”. Las Bases británicas serán utilizadas bajo un esquema defensivo específico y limitado, según lo informado por el gobierno.