‘Her Private Hell’: El filme que hizo que críticos abandonaran Cannes y que cuenta con presencia mexicana

Recientemente han iniciado las galas en Cannes 2026, donde se presentan muchas películas que van directas a las salas de cine para que el jurado decida cuáles son las mejores para este y el próximo año. Una de las películas que más llamó la atención fue ‘Her Private Hell’, protagonizada por Sophie Thatcher, Charles Melton y el mexicano, Diego Calva.

¿De qué trata ‘Her Private Hell’?

La película ‘Her Private Hell’ gira alrededor de una joven actriz que entra a una producción cinematográfica aparentemente normal, sin embargo, poco a poco se empieza a ver atrapada en un ambiente perturbador y manipulador. Lo más impresionante para los jueces en Cannes 2026 fue cómo es que la línea entre la actuación, el control psicológico y obsesión comienza a romperse, generando paranoia constante.

Asimismo, gran parte del impacto viene de que la película juega con la sensación de incomodidad, pues la tensión emocional y las situaciones incómodas, hacen que el espectador se sienta atrapado en la trama.

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¿Quién es Diego Calva, el mexicano que participa en ‘Her Private Hell’?

Diego Calva es un actor nacido en la CDMX, actualmente con 34 años, se ha consolidado como uno de los mejores en Hollywood, pues se ha ganado el corazón de la gente con actuaciones importantes como:

Babylon, junto a Margot Robbie

Narcos México, junto a Diego Luna

On Swift Horses, junto a Jacob Elordi

Así que Diego Calva ha participado en cintas reconocidas, e incluso, ganó un Globo de Oro en 2023. Por lo que es una promesa mexicana que más que eso, demuestra qué tan preparado está él para salir a brillar y mostrar la calidad de actores que puede brindar el cine mexicano.

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¿Cuándo se estrena ‘Her Private Hell’ en México?

De acuerdo con fuentes cinematográficas, el estreno mundial de ‘Her Private Hell’ está programado para el 24 de julio de 2026, por lo que la cinta protagonizada por Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu y Diego Calva, se espera que logre llegar a cines mexicanos por la misma fecha.

Así que mientras se convierte en un terror verla en la pantalla grande, sigue consumiendo nuestras notas de cine y entretenimiento para enterarte de todas las noticias que hay entorno al tema.