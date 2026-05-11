Ben Affleck y Matt Daemon: Los actores han sido demandados por su más reciente película; ¿De qué trata?

Mx - Ben Affleck y Matt Daemon están siendo demandados por la película 'The Rip'

Ben Affleck y Matt Daemon se encuentran en el ojo del huracán debido a su última película pues, los actores se encuentran bajo polémica legal por ‘The RIP’. Así que si te quieres enterar de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, sigue leyendo para que sepas toda la información correspondiente.

¿De qué trata la película ‘The RIP’ protagonizada por Ben Affleck y Matt Daemon?

La historia sigue a un grupo de policías de Miami que encuentra millones de dólares escondidos durante un operativo antidrogas. A partir de ese descubrimiento, comienzan conflictos internos, sospechas de corrupción y una lucha por quedarse con parte del dinero.

El ritmo de la película con Ben Affleck y Matt Daemon, mezcla crimen, tensión policiaca y traiciones entre oficiales, algo que rápidamente la convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix tras su estreno.

Mx - Ben Affleck y Matt Daemon en la película 'The RIP' Ampliar

¿Por qué están demandando a Ben Affleck y Matt Daemon?

Lo que comenzó como uno de los thrillers policiacos más comentados de Netflix ahora terminó convirtiéndose en una polémica legal para Matt Damon y Ben Affleck.

La demanda fue presentada por Jonathan Santana y Jason Smith, dos oficiales reales que participaron en un operativo antidrogas en Miami Lakes en 2016. Durante aquella investigación, las autoridades encontraron más de 20 millones de dólares ocultos dentro de una casa.

El problema, según los policías, es que la película retrata a personajes muy similares a ellos involucrados en robo, corrupción y actividades ilegales.

Aunque la producción nunca menciona directamente sus nombres, los oficiales aseguran que muchas personas lograron identificarlos por los detalles utilizados en la historia.

Hasta ahora, ni Netflix ni Matt Damon y Ben Affleck han dado declaraciones públicas directas sobre la demanda. Sin embargo, el caso ya comenzó a viralizarse en redes sociales, especialmente entre quienes vieron la película sin saber que estaba inspirada en un operativo real.