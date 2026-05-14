Melissa Barrera: La actriz mexicana que asegura fue baneada en Hollywood por alzar la voz contra el genocidio Palestino

La carrera de Melissa Barrera se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de Hollywood justo cuando la actriz comenzaba a recibir reconocimiento. Todo fue a raíz de su participación en la película ‘Scream’, en la cual iba a ser partícipe por segunda ocasión, sin embargo, fue borrada del cast por alzar la voz en contra del genocidio cometido en Palestina a manos de Israel.

Así que te contamos cómo es que Melissa Barrera ha decidido crear su propia cinematográfica para todos los actores, actrices y demás talentos en Hollywood que hayan sufrido el baneo como a ella le pasó.

¿Melissa Barrera fue baneada por Hollywood?

Desafortunadamente sí. Todo comenzó en 2023, cuando Melissa Barrera compartió en redes sociales publicaciones en apoyo a Palestina y críticas hacia la situación humanitaria en Gaza. Poco después, la productora de Scream VII anunció que la actriz ya no formaría parte de la película.

Esto provocó una enorme discusión en redes sociales y medios internacionales, pues mientras unas personas la defendieron, otros la criticaron a tal punto de llegarla a acusar de difundir mensajes contra Israel. Desde entonces, el caso de la actriz abrió una conversación internacional sobre libertad de expresión, cancelación y las consecuencias que pueden enfrentar las celebridades cuando tomar postura sobre temas políticos y humanitarios.

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¿Cómo fue que Melissa Barrera decidió hacer su propia cinematográfica?

Después de toda la polémica, Melissa Barrera decidió enfocarse en desarrollar proyectos propios y trabajar desde una visión más independiente dentro de la industria del cine. Por lo que la actriz, habló recientemente sobre la importancia de crear espacios donde artistas y creadores puedan contar historias sin depender completamente de las grandes productoras de Hollywood.

Así, Melissa Barrera comenzó a impulsar su propia cinematográfica, con la intención de participar no solo como actriz, sino también como creadora y productora de contenido.

Mx - Melissa Barrera pro Palestina Ampliar

¿Por qué alzar la voz en pro de Palestina le trajo conflictos a su carrera?

Es bien sabido que Estados Unidos financia la guerra de Israel contra Palestina, cometiendo un genocidio y llegándolos a sitiar en una tierra que le pertenece a los palestinos. Es por eso que en Hollywood, al tener tanto contacto con el medio del entretenimiento y no perder su burbuja perfecta, cuando un talento se sale del “molde” perfeccionista, la industria del entretenimiento más grande del mundo, puede hacerlos caer.

Sin embargo, al venir una latina que sabe cómo sobresalir aunque sea sin apoyo completo, comienza a generar discusión y mucha controversia por estar del lado correcto de la historia. Así, Melissa Barrera ha desafiado a la industria cinematográficamente más grande del mundo, pues ella sabe y viene de un país al que también le robaron la tierra y nadie pudo hacer nada.