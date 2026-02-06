“Ningún partido político debe ser paraguas para delinquir”: Sheinbaum sobre la detención de alcalde de Tequila|Video

Desde Morelia, Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a pregunta expresa se refirió a la detención alcalde Tequila, Diego Rivera Navarro, la cual dijo, se dio tras recibir muchas denuncias ciudadanas al Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República.

“Entonces, no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer”, señaló

¿Cómo se originó la investigación contra el alcalde de Tequila?

Al encabezar su acostumbrada conferencia matutina y acompañada de casi todo su gabinete, la titular del Ejecutivo Federal comentó que personalmente recibió denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos y ciudadanas, que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal, pero dejó en claro que su partido no solapará actos de corrupción...

“Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país. Entonces, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva un juicio, porque este alcalde o cualquier otra persona tiene que demostrar a lo largo del juicio, si es que así lo considera la persona, su inocencia y en todo caso el juez determina la culpabilidad”, aclaró la presidenta.

¿Qué papel tuvieron las denuncias ciudadanas y empresariales?

También comentó que personalmente recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La primera mandataria comentó que personalmente recibió denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos y ciudadanas, que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que las denuncias de la ciudadanía fueron también de empresarios pequeños, medianos y grandes.

“Hubo un gran trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de seguridad y el centro nacional de inteligencia se realizó un despliegue donde participaron en las instituciones del gabinete de seguridad”, enfatizó el funcionario.

ahz.

