Pronóstico del clima para hoy jueves 21 de mayo: ¿a qué hora va a llover en Edomex y CDMX?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo para este jueves 20 de mayo en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones llegarán principalmente durante la tarde y noche, aunque algunas regiones podrían registrar chubascos desde el mediodía.

Conagua alerta tormentas eléctricas y posible granizo en el Valle de México

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ambiente será cálido durante gran parte del día en el Valle de México. En la CDMX se esperan temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados, mientras que en municipios del Edomex el termómetro podría superar los 30 grados antes de la llegada de las lluvias.

En nuestro #VideoPronóstico te compartimos las condiciones #Meteorológicas que se pronostican para lo que resta del día y mañana jueves en nuestro país. ¡Muy buenas noches! pic.twitter.com/9vmhFBTe0c — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 21, 2026

La Conagua explicó que la combinación de humedad proveniente del océano Pacífico y canales de baja presión favorecerá la formación de nubes densas. Por ello, las lluvias más intensas podrían comenzar entre las 4:00 y las 7:00 de la tarde en alcaldías del sur y poniente de la capital como Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

¿Qué alcaldías y municipios tendrán más lluvias este jueves en CDMX y Edomex?

En el Estado de México, las precipitaciones podrían afectar municipios como Ecatepec, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Metepec durante la tarde-noche. Las autoridades no descartan encharcamientos, reducción de visibilidad y tránsito lento en vialidades importantes.

En la animación de la imagen de radar se observan #Lluvias en el #EdoMéx desplazándose a la #CDMX. También se prevén precipitaciones para las próximas horas en tramos de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla pic.twitter.com/DKPMSaJYWU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 21, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió sobre actividad eléctrica y posibles rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunas zonas del Valle de México, por lo que recomendó evitar permanecer bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras inestables durante las tormentas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, portar paraguas y anticipar tiempos de traslado ante posibles afectaciones en el transporte público y vialidades principales de la CDMX y Edomex.