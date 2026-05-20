Omar Chávez, hijo del boxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido la mañana de este miércoles en Culiacán, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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¿Dónde fue detenido Omar Chávez?

Según la ficha oficial, Omar Alonso Chávez Carrasco, de 36 años de edad, fue arrestado poco antes de las 9:00 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el sector Aguaruto.

Detienen en Culiacán a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez Ampliar

¿A dónde fue trasladado el boxeador?

El boxeador fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en la capital sinaloense, pero hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo de la detención.

¿Qué ha dicho la familia Chávez sobre el caso?

La familia Chávez tampoco ha emitido algún posicionamiento oficial sobre el caso.

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