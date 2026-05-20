García Harfuch: Operativo Enjambre deja detenidos ligados al Cártel de Sinaloa en Morelos

Conferencia de prensa referente a la detención de políticos acusados de extorsión y delincuencia organizada en el estado de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que por delitos de extorsión, delincuencia organizada y corrupción fueron detenidos Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla, además de Jonathan “N”, tesorero de Cuautla, junto con Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor de dicha tesorería así como Arisbel Rubí “N”, candidata a una alcaldía.

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¿Qué funcionarios fueron detenidos en el Operativo Enjambre?

“El día de hoy la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas con extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada. Al momento se han cumplimentado seis órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra las siguientes personas: Agustín N, presidente municipal de Atlatlahuacan; Irving N, expresidente municipal de Yecapixtla, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Señaló que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Tlaquiltenango. Explicó que estas personas, presuntamente brindaban facilidades operativas a un líder regional del Cártel del Pacífico en la zona oriente del estado. El titular de Seguridad pública fue cuestionado si estos detenidos son relacionados con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, identificado como el líder del Cártel de Sinaloa en el oriente del estado de Morelos y Baja California.

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¿Qué dijo Harfuch sobre los vínculos criminales?

“Si tiene que ver con estas personas que usted menciona. Hay un video, recordemos, en junio también del año pasado donde salen con otro líder delincuencial. El doctor Ulises Lara, de la Fiscalía General de la República, más adelante… más tarde también va a complementar la información que estamos actualizando". — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue cuestionado sobre si tienen más nombres de funcionarios públicos que estén involucrados con el Cártel de Sinaloa en otros estados lo cual confirmó.

“No solo relacionados con ese grupo delincuencial, con otros, y estamos trabajando, principalmente obviamente con la Fiscalía General de la República, pero también con fiscalías estatales”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

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¿Qué acciones financieras se aplicaron?

Y es que previo a esta conferencia se difundió información que presuntamente el alcalde de Atlatlahucan y el alcalde de Cuautla se habrían reunido con dicho líder criminal. El funcionario detalló que hasta el momento la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 sujetos (22 personas físicas y 10 empresas).

Este miércoles, García Harfuch recordó que a principios de mayo también se desmanteló a la célula delictiva “Los Linos” en Yautepec, deteniendo a ocho personas, incluido su líder Rodolfo “N”, alias “Ramón”, un grupo dedicado no solo a la extorsión y el homicidio local, sino también al tráfico de armas y al trasiego de droga desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

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