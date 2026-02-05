Detienen al presidente municipal de Tequila, Jalisco Diego “N” durante acciones del Operativo Enjambre

Autoridades federales informaron la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego "N", como parte del Operativo Enjambre, derivado de denuncias ciudadanas y acciones contra la extorsión.

Como parte del seguimiento al Operativo Enjambre implementado inicialmente en el Estado de México y que arrojó la detención de tres presidentes municipales de dicha entidad, esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de redes sociales la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

¿Cómo se realizó la detención del alcalde de Tequila?

El operativo que se lleva a cabo en coordinación con las diversas fuerzas policiales, y luego de diversas denuncias ciudadanas, esta mañana procedió a la detención del edil morenista Diego Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, investigado por extorsión contra empresas cerveceras y relacionado con el CJNG.

¿Qué otros funcionarios fueron detenidos?

Como parte de la lucha frontal del gobierno de Claudia Sheinbaum contra la extorsión, dijo, se procedió a la detención de tres servidores públicos del ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, Juan Manuel Toribio, director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas, Isaac Carbajal, por el presunto desvío de recursos públicos, Todos ellso fueron presentados ante la FGR.

