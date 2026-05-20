Ariadna Montiel y Alito Moreno intercambian acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado

A unos días de la jornada electoral en Coahuila, en la que el partido oficial (PRI) y la oposición se disputarán las 25 posiciones del Congreso estatal, los líderes nacionales de Morena y el PRI, Ariadna Montiel y Alejandro Moreno se enfrascaron en un debate sobre cuál partido es más corrupto.

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¿Qué acusaciones lanzó el PRI contra Morena?

En redes sociales el también senador del tricolor respondió a los señalamientos que le hizo la dirigente morenista quien lo llamó corrupto y de haber pactado con el crimen organizado además de enriquecerse a manos llenas empobreciendo al pueblo mexicano.

Alejandro Moreno contestó a Ariadna Montiel: “en verdad el cinismo es lo tuyo. Llevan casi ocho años en el poder y todavía tienes el descaro de echarle la culpa al pasado. Han controlado el país, el presupuesto y las instituciones durante todo este tiempo, y México está más inseguro, más dividido y más vulnerable que nunca.

“La violencia está fuera de control y el Estado está rebasado. Son las consecuencias de haber pactado con los cárteles del crimen organizado. Cada vez son más las zonas donde manda el crimen y el gobierno de MORENA simplemente se hace a un lado. Han protegido a políticos señalados, los han escondido en embajadas para evitar que enfrenten la ley y después hablan de moral. Eso no es gobernar, es encubrir. Es ineptitud convertida en sistema. —

“Y mientras el país exige respuestas, México sigue preguntando dónde está Rocha, lo esconden, lo protegen y nadie da la cara. Ustedes han debilitado al Estado y han normalizado la impunidad. Lo de MORENA no es un error aislado, es una traición a la patria".

“Los narcopolíticos de MORENA y sus familiares están coludidos hasta la médula con los cárteles del crimen organizado. Y por más que griten mentiras, la realidad los alcanza todos los días”.

“Cada vez es más evidente que para los opositores tienen las palabras más altisonantes y los adjetivos más descalificativos, pero para sus criminales, canciones de cuna. Recuerda que los narcopolíticos que proteges están por caer”, advirtió Alejandro Moreno Cárdenas.

Presidenta @Claudiashein, no le tenemos miedo ni a sus amenazas ni a la persecución, no nos van a callar.



En el PRI vamos a seguir señalando de frente a los narcopolíticos de MORENA y su complicidad con los cárteles del crimen organizado que tanto daño le hacen al país. pic.twitter.com/cjsWS4pucg — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 20, 2026

¿Qué está en juego en la elección de Coahuila?

Y es que horas antes la nueva lideresa de Morena Ariadna Montiel, redactó un mensaje en el que sostiene: “La corrupción Morena de personajes como @alitomorenoc y los oscuros intereses de su grupo representan un régimen que pactó con el crimen organizado mientras empobrecían a 50 millones de mexicanas y mexicanos, convertían al país en un cementerio y se enriquecían a manos llenas”.

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