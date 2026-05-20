Ariadna Montiel y Alito Moreno intercambian acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado
A las puertas de la jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila, los líderes nacionales de Morena y el PRI protagonizaron un duro enfrentamiento mediático.
A unos días de la jornada electoral en Coahuila, en la que el partido oficial (PRI) y la oposición se disputarán las 25 posiciones del Congreso estatal, los líderes nacionales de Morena y el PRI, Ariadna Montiel y Alejandro Moreno se enfrascaron en un debate sobre cuál partido es más corrupto.
¿Qué acusaciones lanzó el PRI contra Morena?
En redes sociales el también senador del tricolor respondió a los señalamientos que le hizo la dirigente morenista quien lo llamó corrupto y de haber pactado con el crimen organizado además de enriquecerse a manos llenas empobreciendo al pueblo mexicano.
Alejandro Moreno contestó a Ariadna Montiel: “en verdad el cinismo es lo tuyo. Llevan casi ocho años en el poder y todavía tienes el descaro de echarle la culpa al pasado. Han controlado el país, el presupuesto y las instituciones durante todo este tiempo, y México está más inseguro, más dividido y más vulnerable que nunca.
“La violencia está fuera de control y el Estado está rebasado. Son las consecuencias de haber pactado con los cárteles del crimen organizado. Cada vez son más las zonas donde manda el crimen y el gobierno de MORENA simplemente se hace a un lado. Han protegido a políticos señalados, los han escondido en embajadas para evitar que enfrenten la ley y después hablan de moral. Eso no es gobernar, es encubrir. Es ineptitud convertida en sistema.—
“Y mientras el país exige respuestas, México sigue preguntando dónde está Rocha, lo esconden, lo protegen y nadie da la cara. Ustedes han debilitado al Estado y han normalizado la impunidad. Lo de MORENA no es un error aislado, es una traición a la patria".
“Los narcopolíticos de MORENA y sus familiares están coludidos hasta la médula con los cárteles del crimen organizado. Y por más que griten mentiras, la realidad los alcanza todos los días”.
“Cada vez es más evidente que para los opositores tienen las palabras más altisonantes y los adjetivos más descalificativos, pero para sus criminales, canciones de cuna. Recuerda que los narcopolíticos que proteges están por caer”, advirtió Alejandro Moreno Cárdenas.
¿Qué está en juego en la elección de Coahuila?
Y es que horas antes la nueva lideresa de Morena Ariadna Montiel, redactó un mensaje en el que sostiene: “La corrupción Morena de personajes como @alitomorenoc y los oscuros intereses de su grupo representan un régimen que pactó con el crimen organizado mientras empobrecían a 50 millones de mexicanas y mexicanos, convertían al país en un cementerio y se enriquecían a manos llenas”.