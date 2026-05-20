Morena veta definitivamente a Sergio Mayer tras su salida del partido

La salida de Sergio Mayer de Morena terminó acompañada de un veto político definitivo. El partido confirmó que el diputado federal quedará fuera de futuras candidaturas y procesos internos luego de presentar su renuncia a la militancia mientras enfrentaba un procedimiento sancionador por presuntamente dañar la imagen del movimiento.

La polémica comenzó después de que Mayer pidiera licencia como legislador para integrarse al reality “La Casa de los Famosos”, decisión que provocó críticas dentro de Morena y abrió un expediente en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia desde febrero de 2026. Según el partido, el exintegrante de Garibaldi priorizó intereses personales sobre el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

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Morena acusa a Sergio Mayer de anteponer intereses personales

De acuerdo con la resolución interna, Sergio Mayer no respondió a las distintas etapas del procedimiento disciplinario abierto en su contra. Antes de que concluyera el proceso, el legislador presentó formalmente su renuncia a Morena argumentando “motivos personales”.

Tras su salida, el partido ordenó su baja definitiva del padrón de militantes y dejó claro que no podrá competir nuevamente bajo las siglas morenistas en futuros procesos electorales o internos.

Sergio Mayer seguirá como diputado pese al rompimiento con Morena

Aunque dejó el partido, Mayer conservará su cargo como diputado federal en San Lázaro. El caso reactivó el debate sobre la relación entre figuras del espectáculo y la política, especialmente por la participación de funcionarios públicos en programas de entretenimiento mientras ocupan cargos de representación.