La expectativa del Mundial 2026 encarece los hoteles en la Ciudad de México

La oferta de hospedaje en Ciudad de México registra aumentos relevantes en sus tarifas en fechas cercanas a los partidos del Mundial de Fútbol 2026, de acuerdo con análisis de precios realizados en plataformas de reserva como Booking y Expedia.

Los precios se disparan

Un estudio difundido por el medio estadounidense The Athletic señala que, al comparar las tarifas de habitaciones disponibles tres semanas antes de una fecha de partido con las fechas específicas del torneo, los precios promedio de seis hoteles en Ciudad de México han pasado de alrededor de 172 dólares por noche a 1 mil 572 dólares, es decir, de 3 mil 96 pesos mexicanos a 28 mil 296, lo que representa un incremento porcentual cercano al 961 por ciento.

En el caso de algunos establecimientos, como el hotel Le Meridien Mexico City Reforma, las tarifas para las noches del 10 y 11 de junio, coincidentes con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, muestran aumentos mayores, al pasar de aproximadamente 157 dólares (2 mil 826 pesos mexicanos) por noche a 3 mil 882 dólares por noche (69 mil 876 pesos mexicanos), de acuerdo con las mismas fuentes.

La comparación de precios fue realizada en una muestra de hoteles seleccionados en las aplicaciones Marriott Bonvoy y Hilton Honors, y abarca ciudades sede del torneo en México, Estados Unidos y Canadá. En este contexto internacional, Ciudad de México reporta los incrementos porcentuales más altos entre las sedes analizadas.