Mundial 2026: Monterrey será sede del partido 1000 en la historia de la FIFA con el Túnez vs Japón

Monterrey será escenario de un momento histórico para el fútbol internacional. La FIFA confirmó que el duelo entre Selección de Túnez y Selección de Japón, programado para el 20 de junio de 2026, será el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

Estadio Monterrey histórico / Jam Media Ampliar

¿Por qué el partido entre Túnez y Japón será histórico en el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una cifra simbólica que quedará marcada en los libros de fútbol. El encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente al Grupo F de la fase de grupos, será oficialmente el juego número mil desde que comenzó la historia de los Mundiales en 1930.

A un mes del 20 de junio, cuando Túnez y Japón hagan historia en el partido número 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA™️. 🏆⚽️



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La noticia fue confirmada por Gianni Infantino, quien destacó la relevancia de que Monterrey sea la sede elegida para albergar un momento de ese tamaño dentro del torneo más importante del planeta.

“El día 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey, el partido número mil de la historia de los mundiales. Túnez vs Japón, partido número mil; va a ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey”, declaró Infantino.

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La designación coloca a Monterrey como uno de los puntos más importantes de la justa mundialista y fortalece el peso que tendrá México dentro de la organización compartida con Estados Unidos y Canadá.

Monterrey se consolida como sede clave del Mundial 2026

Monterrey no solo tendrá actividad de fase de grupos. La ciudad regiomontana también albergará partidos de eliminación directa, lo que confirma la confianza de FIFA en la infraestructura, logística y ambiente futbolero de la sede mexicana.

Obras en el Estadio BBVA de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. / Jam Media Ampliar

El estadio elegido para los encuentros mundialistas será el Estadio BBVA, inmueble que se ha convertido en uno de los más modernos de Latinoamérica y casa de Rayados de Monterrey.

La expectativa en Nuevo León ha crecido desde que se confirmó la participación de la ciudad dentro del calendario oficial del torneo. Ahora, el anuncio del partido 1000 añade un ingrediente histórico que incrementará la atención internacional sobre Monterrey.

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Además del impacto deportivo, autoridades y empresarios esperan una importante derrama económica derivada del turismo, hospedaje, restaurantes y entretenimiento que acompañan un evento de esta magnitud.

¿Cuántos partidos de Mundial se han jugado en la historia?

Desde la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930, la FIFA ha acumulado cientos de partidos que forman parte de la memoria del fútbol internacional. Grandes finales, goleadas históricas, sorpresas y actuaciones legendarias han construido el legado mundialista durante casi un siglo.

El duelo entre Túnez y Japón representará oficialmente el encuentro número 1000 de esa historia, una cifra que refleja el crecimiento del torneo y la expansión global del fútbol.

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La edición de 2026 también marcará una nueva etapa para la competencia, ya que contará por primera vez con 48 selecciones nacionales y un formato ampliado que aumentará el número total de partidos. Eso convierte al Mundial 2026 en el torneo más grande organizado por la FIFA hasta ahora.

Japón y Túnez protagonizarán una fecha histórica

Aunque se trata de un partido de fase de grupos, el contexto histórico le dará una dimensión distinta al enfrentamiento entre japoneses y tunecinos.

Japón🇯🇵 vs Túnez🇹🇳, un partido que marcará para siempre la historia.⚽️



Este 20 de junio, el partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™️.🏆



¡@mikelarriolap nos invita a formar parte! #WeAreReady #SomosMonterrey #Somos26 pic.twitter.com/jQqc0y9vE7 — FIFA World Cup 26™ Monterrey (@MonterreyFWC26) May 20, 2026

La Selección de Japón llegará como uno de los equipos asiáticos más competitivos de los últimos años, después de consolidarse como habitual protagonista en Copas del Mundo recientes. Por su parte, la Selección de Túnez buscará aprovechar el escaparate histórico para intentar avanzar a la siguiente ronda en un grupo que promete ser competitivo.

La combinación entre historia, ambiente mundialista y una sede reconocida por su pasión futbolera apunta a convertir el encuentro en uno de los más comentados de la fase inicial.

¿Qué sigue para Monterrey rumbo al Mundial 2026?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya está en marcha y Monterrey continuará afinando detalles de infraestructura, movilidad y logística para recibir aficionados de distintas partes del planeta.

Mientras tanto, el duelo entre Túnez y Japón ya quedó marcado como una fecha histórica: el partido 1000 de los Mundiales se jugará en territorio mexicano y Monterrey será el epicentro de una noche que quedará registrada en la historia del fútbol.