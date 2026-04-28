Claudia Sheinbaum nombra a Leticia Ramírez como nueva secretaria del Bienestar

Como se rumoraba días atrás, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ariadna Montiel, deja la Secretaría del Bienestar.

¿Por qué deja el cargo Ariadna Montiel?

Sin dar detalles de las aspiraciones de la exfuncionaria, comentó que la renuncia se hará efectiva este mismo miércoles.

“El día de hoy Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría del Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos, hoy desde el gobierno defendiendo la transformación de la vida pública de México y Ariadna quiere ir a encabezar otras tareas”.

¿Quién es Leticia Ramírez, la nueva titular del Bienestar?

Con ello, Sheinbaum anunció la llegada de Leticia Ramírez, quien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fungió como titular de la Secretaría de Educación Pública.

“Quiero darles también, esta noticia que es que Lety Ramírez que ustedes la conocen, me ayuda mucho en la Presidencia, ella fue secretaria de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa, pues Lety va a ser ahora la secretaria del Bienestar ocupa el lugar de Ariadna. A todas y todos que sepan que los programas están como siempre en la Constitución”.

Ante ello dijo al pueblo de México que los programas del bienestar son derechos de los mexicanos.

En un video en las redes sociales de la Presidencia, la Jefa del Ejecutivo Federal, deseó suerte a Ariadna Montiel y a Leticia Ramírez, éxito en sus nuevos proyectos.

Síguenos en Google News y encuentra más información