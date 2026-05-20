Sube el precio de la tortilla en México; el kilo aumenta hasta dos pesos / Bloomberg Creative

El precio de la tortilla ha registrado un incremento de entre uno y dos pesos en distintas regiones del país desde abril, derivado del aumento en los costos de producción, informó el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López.

🎙️ Conferencia de Prensa | AMMAC y Consejo Nacional de la Tortilla



El Dr. @octaviodlatorre, presidente de CONCANACO SERVYTUR; Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta de la AMMAC; y Homero López García, presidente del @CNT_mxoficial, presentaron una agenda conjunta para fortalecer a… pic.twitter.com/Zyk8OAwNJ8 — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) May 20, 2026

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¿Por qué aumentó el precio de la tortilla?

En conferencia de prensa en la sede de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo CONCANACO-SERVyTUR, el dirigente explicó que la industria venía arrastrando presiones acumuladas en los insumos, lo que obligó a ajustes graduales en el precio final al consumidor.

“A raíz del 15 de abril ha habido ajustes, sí se están ajustando los precios, sería irresponsable decirte que no, pero se ha ido ajustando de un peso a dos pesos es lo que hemos visto y es lo que hemos sondeado. Yo creo que no va a subir más allá, hay que ver los problemas internacionales que también están fuera del tema del gobierno mexicano… yo no creo que se mueva en el restante del año a excepción de los ajustes de ahora”. —

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¿Qué impacto tuvo el aumento en las tortillerías?

De acuerdo con López, sin estos ajustes el sector habría enfrentado un deterioro mayor, incluso con riesgo de cierres y despidos en tortillerías.

El representante del sector detalló que el incremento en las harinas también influyó en la estructura de costos, con alzas de alrededor de 25 centavos por kilo, además de otros factores que dependen de mercados internacionales.

Sin embargo, afirmó que los ajustes recientes serían los últimos en lo que resta del año.

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¿Habrá más aumentos en el resto de 2026?

En su mensaje, dirigido a las amas de casa, pidió mantener la calma ante los movimientos recientes en el precio del alimento básico.

“Decirle a las amas de casa que después de este ajuste yo creo que en el año el comportamiento va a ser igual… no le veo un repunte al alza en el precio de la tortilla”. —

Finalmente, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla rechazó que una política de subsidios pueda contener los incrementos, al considerar que implicaría un alto costo fiscal y no resolvería el problema estructural del sector.

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