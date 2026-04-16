Industria de la tortilla desmiente aumento de 4 pesos: “No hay justificación”
La industria señaló que el precio tortilla depende de la oferta y demanda, pese a versiones sobre posibles aumentos de hasta 4 pesos.
#Entrevista con Abel Hernández
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El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, se reunió ayer con representantes de la industria de la masa y la tortilla y aseguró que no habrá aumento en el precio tortilla de este alimento.
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¿Cómo se define el precio de la tortilla?
En entrevista con Carlos Loret de Mola el presidente de la Camara Nacional De la Industria de Producción de Masa y tortilla, Abel Hernández, informó que revisaron el acuerdo nacional que fue firmado el año pasado y dijo que el tema del precio de la tortilla como cualquier otro producto se maneja por oferta-demanda y los dueños de las tortillerías con base a los costos tomarán la decisión de aumentar el precio.
¿Qué temas abordó la industria?
Abordaron dos puntos:
- La comercialización directa con productores agricultores, dueños de tortillería
- El establecimiento de nuevas estrategias a través de Cofepris y la Profeco por el tema de la informalidad.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla cuestionó cual es el soporte importante de análisis de la persona que declaró que aumentará la tortilla de 1 a 4 pesos.
“El precio de la tortilla, al final de cuentas, así se mueve regularmente en el mercado, como en cualquier otro producto. No es el incremento de un precio a partir de declaraciones que voy a subir dos o cuatro pesos, eso es tomando en cuenta las condiciones, ahora, cada tortillero es libre de poner el precio que quiera”.— Abel Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla
¿Existe justificación para subir el precio?
Hernández señaló que se debe trabajar para que no existan malas acciones, “un blindaje”, establecer y diseñar estrategias de comercialización y formalidad porque sí existe una volatilidad en los precios de insumos para elaborar la tortilla, pero hoy más que nunca el precio del maíz es más atractivo que años anteriores por temas internacionales, los costos en la bolsa de Chicago, lo que genera una compensación y no existe una justificación porque los dueños fijan los precios.