Sheinbaum anuncia acuerdo para garantizar precio justo del maíz blanco

Con el fin de ordenar el mercado del maíz y garantizar precios justos; la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo entre el gobierno federal, productores y empresas para tener en México un esquema para evitar crisis en el campo.

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¿Qué busca el acuerdo sobre el maíz blanco?

Desde Palacio Nacional la Primera Mandataria indicó que con esto se avanza para apoyar a los productores de maíz pero también para garantizar la soberanía alimentaria.

“Todo el mundo dijo vamos por México, vamos por la producción de maíz, vamos a garantizar la soberanía alimentaria, vamos a garantizar la autosuficiencia, vamos a garantizar que los productores vivan bien, vamos a garantizar que quienes utilizan el maíz para otros productos puedan tener la garantía de un buen producto. Participan los que venden insumos, los que compran el maíz, los productores de maíz y un esquema diseñado por Secretaría de Hacienda que nos permite tener cierta seguridad. Entonces hoy estamos garantizando el precio justo, que se pueda vender la tonelada de maíz a un precio justo para los productores. Ya después nos podemos sentar a hablar de financiamiento y otras cosas”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Explicó que este acuerdo voluntario se logró tras la baja de precio de dicho producto además de la sequía que se sufrió en años anteriores.

“Hoy estamos sentados aquí, firmando un programa de ordenamiento de la producción y el mercado de maíz para el beneficio también de los consumidores y del país. Porque entre otras cosas yo les planteé, para la siguiente, antes de importar ¿por qué no compran todo acá? pero tiene que ser de calidad. Entonces, es realmente un acuerdo muy bueno y es un acuerdo voluntario. A nadie se le obligó aquí a estar en esta mesa”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo funcionará el esquema para productores de maíz?

Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que con esto, los productores será atendidos antes que el país llegue a la importación de maíz blanco, así como la protección del maíz.

“El acuerdo tiene tres componentes: el primero es la comercialización anticipada por contrato; la segunda, venta de insumos a precio justo, y el tercero, el mecanismo de protección de maíz blanco y su precio. Antes de cada cosecha de maíz se realizarán compras anticipadas a precio justo mediante contratos libremente acordados entre los distintos actores de la cadena productiva. Las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional antes de recurrir a las importaciones”. — Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

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Explicó que en este acuerdo participan más de 80 empresas nacionales y extranjeras, considerando por primera vez un mecanismo de protección del producto.

“Se promoverá por primera vez en México un mecanismo de protección del maíz blanco y su precio para las personas productoras incorporadas al sistema de ordenamiento a fin de fortalecer la viabilidad financiera y productiva de la actividad agrícola ante contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercado. Se contará con un padrón único digitalizado de personas productoras y superficies productivas de maíz blanco. Se pone en marcha la plataforma que habilite el acceso a la información, así como la vinculación entre productores, compradores y proveedores de la cadena de maíz blanco. La información será proporcionada de manera individual y voluntaria”. — Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

¿Qué impacto tendrá el acuerdo en el campo mexicano?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, comentó que este acuerdo integral está diseñado para enfrentar los tres grandes desafíos que hoy asfixian al campo: la volatilidad de los mercados internacionales, el aumento en el costo de los fertilizantes y los crecientes impactos del cambio climático.

Señaló que con esta iniciativa, las autoridades buscarán dar certidumbre financiera a mediano y largo plazo tanto a las familias productoras como a las comunidades rurales ya que contempla integrar toda la cadena de valor —desde la siembra en el campo hasta la comercialización de la tortilla—, garantizando el acceso a financiamiento oportuno bajo condiciones competitivas.

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