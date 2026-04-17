Precio de la tortilla: productores y gobierno refrendan Pacic y garantizan no incremento

Productores agrícolas y comercializadores refrendaron junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y garantizan no incremento a la tortilla.

Tras dos horas de reunión, en Palacio Nacional, previo al viaje de la Primera Mandataria a Barcelona, los productores, comercializadores así como representantes de las tiendas de autoservicio se comprometieron a hacer un esfuerzo para no incrementar los precios de los 24 productos que integran el Pacic.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum rechaza alza en tortilla y pide frenar aumentos en alimentos

Roberto Cortes de Grupo Escartin compartió: “Continúa en 910 pesos, así es, por seis meses más… sólo se renovó al compromiso de continuar por seis meses más, en 910 pesos, incluye productos agrícolas que están en la canasta”.

Alfonso Rosales de Valle Verde, señaló que la reunión en Palacio Nacional se llevó en buen ánimo, aunque reconoció que la presidenta, Claudia Sheinbaum es determinante.

La presidenta no es suavecita, pero siempre existe muy buen ánimo… es determinante porque a ella le interesa mantener el precio de la canasta básica controlado”, —

José Manuel González de Bimbo, también calificó muy buena la reunión y aclaró que no se aumentó ningún producto en el PACIC. En tanto Sergio Jardín presidente del Consejo Rector de la Tortilla tradicional mexicana, enfatizó que no habrá incremento.

“ Los compañeros no tienen la menor intención de incrementar el precio de la tortilla, los mexicanos pueden estar tranquilos. Es una preocupación de la presidenta, el día de ayer tuvimos reunión con el Secretario de Agricultura, con gente de Economía, Profeco, Salubridad y Alimentación para el Bienestar y pusimos en la mesa el que haya suficiente maíz mexicano para la elaboración de las tortillas de calidad, que tampoco haya competencia desleal ni que corran riesgos con tortilla que vendan en las calles en distintas formas a las notas y vamos a estar trabajando en una tortilla de calidad y a precio justo.

Y es que en este acercamiento se acordó mantener mesas de diálogo. Juan Carlos Anaya, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas comentó que la Primera Mandataria pidió hacer un esfuerzo para que no se incremente el precio al insistir que no se justifica el incremento. Detalló que el aumento registrado en la harina es mínimo al impactar en 25 centavos, sin embargo, recordó este producto sólo participa en el 24% del mercado de la tortilla entonces enfatizó hubo cierre de filas ante la defensa de la Jefa del Ejecutivo Federal.

Tras este acercamiento Sheinbaum Pardo compartió a través de su cuenta de la red “X” que se dio la reunión con productores y comercializadores para garantizar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en apoyo a la economía de las familias mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Precio de la tortilla: Piden Canaco evitar aumentos injustificados

ahz.