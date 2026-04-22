Fatiga decisional: ¿Por qué te cuesta tanto trabajo tomar decisiones al final del día?

La fatiga decisional es un fenómeno neurocognitivo que ocurre cuando el cerebro se satura tras tomar múltiples decisiones a lo largo del día / Getty Images

¿Te sientes agotado y sin claridad? Podrías tener fatiga decisional ¿Alguna vez has sentido que, después de un largo día de trabajo, elegir qué cenar te resulta una tarea imposible? No es falta de voluntad, es fatiga decisional. En entrevista para W Radio, con Martha Debayle, el Dr. Mario Citalán, médico cirujano especialista en salud mental y neurociencia, nos explica por qué el cerebro se agota y cómo evitar que tus decisiones empiecen a fallar.

Te interesa: ¡Martha Debayle está nominada en los Spotify Podcast Awards 2026! Del Aire al Podcast: El reconocimiento a una voz que no tiene límites

¿Qué es la fatiga decisional?

Es un fenómeno neurocognitivo que ocurre cuando el cerebro se satura tras tomar múltiples decisiones a lo largo del día. Según el Dr. Citalán, cada elección —desde qué ropa ponerte hasta cómo responder un correo— consume energía de la corteza prefrontal, la zona encargada del juicio y la planificación.

Cuando estos recursos se agotan, el cerebro busca “atajos”, lo que reduce nuestra capacidad de análisis y autocontrol.

Señales de que tu mente está agotada

La fatiga decisional no siempre es obvia, pero se manifiesta a través de:

Decisiones impulsivas: Elegir lo inmediato (comida chatarra o compras innecesarias).

Procrastinación: Postergar temas importantes por saturación mental.

Irritabilidad: Menor capacidad para regular emociones y baja tolerancia.

Piloto automático: Actuar sin evaluar las consecuencias.

¿Cómo evitar que tu criterio se deteriore?

El Dr. Mario Citalán, creador del modelo Cree ConCiencia, recomienda optimizar el uso de tu energía mental con estos pasos:

Simplifica tus rutinas: Automatiza decisiones básicas como tu vestimenta o tus comidas semanales.

Decide lo importante temprano: Toma las decisiones de mayor impacto durante las primeras horas del día, cuando tu mente está fresca.

Crea hábitos solidos: Los hábitos eliminan la necesidad de elegir, reduciendo la carga cognitiva.

Haz pausas reales: Descansos de 5 a 10 minutos sin pantallas ayudan a resetear la corteza prefrontal.

Te interesa: ¿Existe el Síndrome de la Fatiga Crónica?

Sobre el especialista: Dr. Mario Citalán

Es médico cirujano con especialidad en el Tratamiento de las Adicciones y Maestría en Terapia Existencial. Con más de 25 años de experiencia, aplica la neurociencia y la filosofía estoica para trascender creencias limitantes.

FB: Dr. Mario Citalán

IG: @Mario_Citalan

TikTok: @drmente

Web: www.mariocitalan.net