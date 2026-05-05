Patrulla Ambiental CDMX: ¿Por qué te pueden detener y de cuánto es la MULTA?

Causas por las que la Patrulla Ambiental puede detenerte. FB

Las patrullas ambientales en la Ciudad de México forman parte de los operativos de vigilancia de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y tienen como objetivo supervisar que los vehículos cumplan con las normas ambientales vigentes.

De acuerdo con información oficial, estas unidades operan en distintos puntos de la capital y están facultadas para detener vehículos que incumplan disposiciones relacionadas con emisiones contaminantes o restricciones de circulación.

¿Por qué te puede detener la Patrulla Ambiental en CDMX?

Las principales razones incluyen:

Circular en días restringidos por el programa Hoy No Circula

Incumplir restricciones durante contingencias ambientales

No contar con verificación vehicular vigente

Emitir niveles contaminantes superiores a lo permitido

Las patrullas cuentan con equipos para medir emisiones directamente en la vía pública, lo que permite detectar irregularidades en tiempo real.

¿De cuánto es la multa en 2026?

Las sanciones dependen de la infracción, pero en la mayoría de los casos están ligadas al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por ejemplo, circular cuando no está permitido puede generar multas de 20 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a entre 2,346 y 3,519 pesos en 2026.

Además de la multa económica, las autoridades pueden aplicar otras medidas como:

Retiro de placas

Envío del vehículo al corralón

Pago adicional por arrastre y almacenamiento

¿Qué debes tomar en cuenta si te detiene una Patrulla Ambiental?

Autoridades capitalinas recomiendan revisar constantemente el holograma de verificación, respetar el Hoy No Circula y mantenerse informado sobre contingencias ambientales.

El objetivo de estas acciones no solo es sancionar, sino reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México.

Cumplir con estas normas puede evitar multas costosas y contribuir a una movilidad más sustentable.