Multa de hasta 3,000 pesos en CDMX: autoridades confirman el documento que debes llevar al manejar desde marzo

Hasta 3,000 pesos de multa: el documento que debes portar al manejar en CDMX. Getty Images

Si conduces en la Ciudad de México, hay un documento que debes llevar siempre en tu vehículo para evitar una multa que puede superar los 3,000 pesos. Se trata de la tarjeta de circulación vigente, un requisito obligatorio para circular por las vialidades de la capital.

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De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, todos los vehículos motorizados deben contar con su tarjeta de circulación vigente, ya sea en formato físico o digital, la cual acredita que el automóvil está registrado y autorizado para circular.

¿De cuánto es la multa por no llevar la tarjeta de circulación en CDMX?

Las autoridades capitalinas establecen que no portar este documento puede generar una sanción de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, esto equivale aproximadamente a entre 2,346 y 3,519 pesos, dependiendo de la infracción aplicada por el agente de tránsito.

Este documento es uno de los principales que deben mostrar los conductores en caso de una revisión o infracción vial.

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Otros documentos que debes llevar al manejar

Además de la tarjeta de circulación, las autoridades recomiendan portar siempre otros documentos para evitar problemas en operativos o revisiones:

Licencia de conducir vigente

Holograma o comprobante de verificación vehicular

Placas visibles y en regla

Póliza de seguro de responsabilidad civil

Todos estos documentos forman parte de las obligaciones de los conductores que circulan en la capital.

¿Puede mostrarse la tarjeta de circulación digital?

Sí. El Gobierno de la Ciudad de México permite que la tarjeta de circulación digital, disponible en aplicaciones oficiales o en formato electrónico, tenga la misma validez que el documento físico en caso de revisión.

Por eso, si manejas en la capital, verifica que tu tarjeta de circulación esté vigente y disponible, ya que no llevarla podría traducirse en una multa de miles de pesos y complicaciones durante un operativo vial.