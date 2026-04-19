Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, visitará México esta semana, para evaluar derechos humanos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visita México del 19 al 22 de abril de 2026.

¿Con qué autoridades se reunirá el representante de las Naciones Unidas?

En la Ciudad de México, el Alto Comisionado tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras altas autoridades de los tres Poderes del Estado.

Türk se reunirá con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

También mantendrá encuentros con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país, entre otros.

¿Cuándo se presentarán las conclusiones de la visita oficial?

Se prevé que realice una conferencia de prensa al final de su visita el miércoles 22 de abril, con acceso limitado a medios de comunicación acreditados.

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