El Comisionado de la ONU logró reunirse con víctimas de desaparición en cuatro días ¿Por qué el Estado no lo ha hecho?

“En cuatro días el comisionado Türk hizo lo que las autoridades nunca han hecho, reunirse con organizaciones civiles víctimas de desaparición forzada”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección México, Edith Olivares señaló luego de la reunión con el Alto Comisionado de la ONU que fue un momento afortunado, pues en cuatro días el Alto Comisionado se reunión con personas de la sociedad civil, jóvenes, autoridades, con una buena cantidad de víctimas, porque en este país para atender a todas las víctimas por desaparición el Estadio Banorte quedaría corto.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la directora ejecutiva de AI, resaltó que hoy “queda claro que si él pudo en cuatro días, las autoridades deberían haber podido en más de un año de gobierno”.

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#AlAire | @EdithFerreto, dir. Ejecutiva de Amnistía Internacional Sección México con @warkentin



🟥Nos da su pespectiva sobre la respuesta de @volker_turk a los padres y madres buscadoreshttps://t.co/WIDNaEuHZn https://t.co/pNLjK8GOiG — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 23, 2026

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Edith Olivares compartió que durante su visita el Alto Comisionado Volker Türk escuchó el llamado de la sociedad civil y de las víctimas, recogiendo algunos de los temas más importantes como la impunidad, “una herida que tenemos atravesada en el país y a la que las autoridades no le han querido entrar”.

Destacó el reconocimiento de Türk de que “en Mexico hay 132 mil personas desaparecidas y familias que les están buscando”; sin embargo, dijo “hubiéramos esperado un apoyo más contundente a la decisión del Comité Contra la Desaparición Forzada, se lo pedimos, le dijimos que era muy importante”.

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“Esperamos que en los diálogos con las autoridades haya sido claro en señalarles que el Estado acepte esta oportunidad de cooperación internacional y de asistencia técnica, porque es claro que el Estado Mexicano no puede con el tema de la desaparición en México… es claro que no tiene las capacidades, el recurso y el personal para atender la desaparición, prueba de ello es la desaparición de entre 30 y 40 personas cada día en México” por lo que pidió a las autoridades “abran diálogo con la sociedad civil”.

Finalmente, recalcó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU “reconoce que no hay una política de Estado de desaparición forzada en México, y que muchas desapariciones son previas a este gobierno, pero ellos decidieron estar aquí y decidieron asumir este país con la situación gravísima de derechos humanos que vienen arrastrando desde hace décadas, ahora deben asumir la responsabilidad de atenderla”.

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