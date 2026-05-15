Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias desde su app: así puedes enviar dinero

Ya se pueden realizar transferencias del Banco del Bienestar con la nueva actualización de su App.

Las transacciones de dinero entre cuentas en la banca digital es una de las operaciones financieras que más facilitan el envío de fondos o pagos para los derechohabientes bancarios. Y ahora los beneficiarios de los programas del gobierno podrán gozar de esta posibilidad, ya que el Banco del Bienestar ha activado las transferencias en su app.

Con las transferencias del Banco del Bienestar los usuarios no solo enviarán fondos a cuantas del la mima institución, sino que también podrán enviar dinero a otros bancos sin necesidad de acudir a una sucursal.

Además, con esta nueva actualización de la app del Bienestar, los usuarios podrán enviar y recibir dinero de inmediato mediante transferencias interbancarias conocidas como SPEI.

Pensión Bienestar 2026: cómo cobrar en el cajero y pagar sin comisiones con tu tarjeta del Banco Bienestar

Asimismo, se podrán realizar por medio de DiMo, una opción que permite hacer las operaciones usando únicamente el número telefónico del celular del destinatario, sin necesidad de compartir cuenta CLAE o número de tarjeta o cuenta.

El objetivo de esta actualización de la App del Banco del Bienestar, es que con las transferencias bancarias, se agilicen los servicios financieros relacionados con apoyos sociales, para que los beneficiarios de programas del Bienestar puedan administrar su dinero de manera más práctica y segura desde su propio teléfono.

Cómo hacer transferencias de dinero en la app del Banco del Bienestar

Debes de tomar en cuenta que debes de tener instalada la actualización más reciente en tu aplicación del banco del Bienestar para que te aparezca el apartado de “Transferencias” o “Envío de dinero”.

Al seleccionarla te dejará elegir el tipo de transacción que quieres realizar: SPEI o DiMo.

Deberas ingresar los datos del destinatario: SPEI - Número de cuenta o CLABE; DiMo - Número de celular; y el monto en ambos casos.

Por último, la aplicación solicita la confirmación de la operación mediante una contraseña o método de seguridad configurado previamente.

¿Cómo actualizar el NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar para protegerla?

Es importante tomar en cuenta que el sistema establece un límite diario de operaciones que se ha reportado en alrededor de mil quinientos pesos, con el objetivo de reforzar la seguridad en las transacciones y evitar movimientos inusuales.