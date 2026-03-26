Nueva app del Banco del Bienestar: ¿Podrás realizar transferencias, pagos y más desde tu celular?

El Banco del Bienestar está a punto de cambiar como lo conocemos. La presidenta, Claudia Sheinbaum junto con las autoridades correspondientes, trabajan en una nueva aplicación móvil que permitirá a millones de personas realizar transferencias y pagos digitales sin necesidad de acudir a una sucursal.

Se trata de una de las apuestas más importantes para modernizar el sistema financiero público en México, especialmente para quienes reciben apoyos sociales.

¿Qué podrás hacer con la nueva app del banco Bienestar?

Actualmente, la aplicación del Banco del Bienestar tiene funciones limitadas, como consultar saldo o movimientos. Pero con esta actualización, el objetivo es dar un salto hacia una banca mucho más completa.

La nueva app permitirá realizar transferencias entre cuentas, pagar servicios e incluso utilizar herramientas digitales como SPEI, CoDi o DiMo, lo que la acercaría al funcionamiento de cualquier banco tradicional. Además, la intención es que los usuarios puedan manejar su dinero directamente desde el celular, sin depender del efectivo o de visitas a sucursales.

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¿Cuál es el objetivo de modernizar la app del banco del Bienestar?

Más allá de la app, el cambio de fondo es reducir el uso de dinero en efectivo en México. El proyecto forma parte de una estrategia nacional para impulsar pagos digitales y hacer más eficiente la entrega y uso de recursos públicos.

Esto no solo busca modernizar el sistema, también mejorar la seguridad, reducir costos y facilitar el control de los apoyos sociales.

¿Cuándo estará disponible esta actualización?

El desarrollo ya está en marcha y se espera que la aplicación esté lista hacia finales de 2026, aunque algunas funciones podrían comenzar a implementarse antes, de manera gradual.

Además, el gobierno también trabaja en ampliar la conectividad en todo el país, ya que el acceso a internet será clave para que esta herramienta funcione correctamente.

¿Esto cambia algo para los usuarios del banco del Bienestar?

Realmente no, sin embargo, poco a poco el Banco del Bienestar dejará de ser solo un lugar para retirar dinero y se convertirá en una plataforma digital completa. Para millones de personas, esto podría representar su primer acceso real a servicios financieros digitales.