AMLO dejó regalito multimillonario a empresario amigo en zona protegida de Quintana Roo: Jorge García

“El gobierno federal le dio un cambio de uso de suelo al terreno de Daniel Chávez Morán”, de acuerdo con la plataforma de transparencia y documentos de la Semarnat, se trata de 53 hectáreas ubicadas en Quintana Roo, una zona protegida por ser el hábitat de al menos nueve especies en peligro de extinción, de acuerdo con la investigación del periodista Jorge García del portal Eme Equis.

Jorge compartió en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, que habría sido en noviembre de 2024 cuando se dio el cambio de uso de suelo, por el cual “el gobierno le pidió como contraprestación al grupo Vidanta un pago de 9 millones 753 mil pesos”.

Con el cambio de uso de suelo, el desarrollo construyó “un hotel de superlujo en él además de pagar tu membresía de grupo Vidanta de alrededor de 5000 USD al año, por una noche, según lo publicado en el sitio de grupo, tienes que pagar 13000 USD por la habitación es decir 26 mil pesos”, detalló Jorge.

Refirió que esta no es la primera ocasión en empresas de amigos de AMLO o sus hijos hace del cambio de uso de suelo para sus desarrollos, lugares que acostumbran visitar Andy López Beltrán y sus hermanos.

Los hechos resaltan, señala Jorge porque “José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López obrador trabaja para una empresa que se llama Key Partners, en Texas, esto lo declaró él cuando salió de la casa gris”.

Incluso, señalo que en su momento José Ramón habría dicho que " t rabajaba para esta empresa que es socia de Marina Vallarta y Velas el que son parte del Grupo Vidanta" y cuyo dueño es “Daniel Chávez Saúl que es uno de los hijos de Daniel Chávez, lo que consideró, ”una relación por lo menos sospechosa".

