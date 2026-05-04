Crecimiento económico en México: Citi mantiene su previsión de 1.23% en 2026

El crecimiento económico en México se estima en 1.23% para 2026, con debilidad en el primer trimestre y efectos temporales por el Mundial. / Anton Petrus

El crecimiento económico en México será superior que en 2025, pero por debajo del promedio histórico, el pronóstico es de 1.23%, mejor que en el año pasado, pero sigue siendo bajo, es decir una recuperación endeble, seguimos enfrentando la incertidumbre del choque comercial con Estados Unidos y del conflicto geopolítico, advirtió el economista en jefe de Citi México, Julio Ruiz.

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Ruiz reconoció que hay muchos indicadores en el primer trimestre de 2026 que muestran debilidad económica, como la contracción de 0.7% del IGAE, es un trimestre saldrá débil respecto a lo que esperaban los analistas. Por un lado, el ambiente de incertidumbre que ha mermado la inversión, que podría recuperarse a finales de año. Estos dijo son los principales factores que afectan a la economía.

Impacto del Mundial en la economía

Si bien es cierto que el Mundial pueda traer recuperación al segundo trimestre y a principios del tercero, es temporal, la demanda de turistas podría dar una aceleración, se pueden agregar diez décimas, pero de manera temporal, no estructural, por ello recomendó buscar factores estructurales para mejora la economía en México.

En relación con la economía de los estados de la República, dijo que aquellas economías ligadas al sector manufacturero seguirán siendo las que presenten un crecimiento más decente.

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Factores de riesgo y tipo de cambio

En el corto plazo en 2026 la política de mitigación de precios de petróleo ayuda en dos vertientes, por un lado, un precio de gasolina estable no se refleja en los productos y, por otro lado, mitigue el efecto en consumo privado, pero si el conflicto persiste con precios de petróleo por arriba de los 100 dólares por barril podrían derivar a que otros comodities muestren presión, en precios de maíz, soya y trigo por el precio de los fertilizantes que si se reflejen en inversión alimentaria, podría afectar en la actividad económica.

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En relación con el tipo de cambio, recordó el ajuste al tipo de cambio al final de 2026 en 17.6 y final de 2027 19.4 pesos por dólar, pues señaló que a pesar del ambiente de incertidumbre el tipo de cambio puede fortalecerse el próximo año y a finales del 2027 llegar a 19.4 lo que sería en beneficio de los importadores, a pesar de la perdida de adquisición, el sector exportador ha sido resiliente.

Los ingresos petroleros podrían ser menores en las cuentas fiscales por lo que hay que ser moderados en gastos, llevársela con cautela y observar cómo afectan tasas de interés. No hay un indicador importante que diga que pudiéramos tener un rebote importante en la economía. El crecimiento económico México se mantiene con expectativas moderadas ante este entorno.

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