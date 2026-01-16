¿Cómo financiarte en 2026 y evitar fraudes? Luis Ordaz, de Banamex, nos da las claves

¿Cómo mejorar tus finanzas en enero y evitar fraudes? Un experto de Banamex nos comparte opciones.

En este mes de enero, como cada año, para muchas personas es difícil reiniciar las actividades y, en particular, hacerlo con mejores finanzas en enero; sin embargo, de acuerdo con el director de Educación Financiera Banamex, Luis Ordaz, existen diversas opciones para iniciar el año en mejores condiciones económicas.

En entrevista para “Negocios W”, con Jeanette Leyva Reus, explicó que para generar ingresos al inicio del año se pueden vender artículos que ya no se utilizan o poner a volar la creatividad con algún emprendimiento basado en lo que cada persona sabe hacer.

¿Qué opciones de financiamiento son más seguras?

Para hacerse de recursos, Ordaz señaló que existen distintas alternativas formales, como las instituciones bancarias, las sociedades cooperativas de ahorro y las sofipos, que se encuentran totalmente reguladas. También mencionó opciones como el adelanto de nómina que ofrecen algunos bancos.

No obstante, aclaró que se debe “buscar siempre la mejor opción y comparar el costo anual de cada servicio”.

¿Conviene acudir a las casas de empeño en enero?

Como es bien sabido, las casas de empeño suelen ser una opción recurrente en enero. En estos establecimientos se pueden dejar metales, electrónicos o línea blanca, recibiendo entre el 40 y el 80% del valor del artículo.

Sin embargo, advirtió que es indispensable revisar el monto y el CAT, ya que en muchos casos supera el 100%, es decir, “suelen tener altas tasas”, por lo que estas opciones deben considerarse solo a corto plazo.

¿Cómo evitar fraudes financieros en redes sociales?

Ordaz pidió especial cuidado con las opciones que circulan en redes sociales y que aparentan ser las más fáciles. Alertó que se debe tener cuidado con “a quién le das permiso de acceder a tus contactos e información personal”, ya que esta puede ser utilizada para presionar cobros o difundir datos privados.

¿Cómo organizar mejor el gasto familiar?

Finalmente, recomendó revisar en familia el gasto mensual y dividirlo en tres rubros:

Gasto prioritario (comida, salud, transporte): 50% del ingreso

(comida, salud, transporte): 50% del ingreso Gasto no prioritario (calzado, perfumes, salidas): 30%

(calzado, perfumes, salidas): 30% Ahorro futuro (Afore o pago adelantado de deudas): 20%

“Pero todo depende de cada situación”, subrayó, aunque insistió en no dejar de lado el ahorro futuro, aunque sea con una cantidad mínima, ajustando los gastos no prioritarios.