Metro CDMX: Anuncian reapertura TOTAL de la línea 2 junto con la estación Taxqueña del Tren Ligero

Después de meses de obras y afectaciones en el servicio de la línea 2 del metro, autoridades de la Ciudad de México confirmaron la fecha en la que volverán a operar todas las estaciones de la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero. La noticia llega en medio de cierres parciales, rutas alternas y ajustes operativos que han impactado a miles de usuarios diariamente.

Sin embargo, las autoridades capitalinas ya han mencionado cuándo es la reapertura de toda la línea 2 del metro de la CDMX junto con las estaciones cerradas del Tren Ligero, así que sigue leyendo para que te enteres de toda la información completa.

¿Cuándo reabrirán todas las estaciones de la línea 2 del metro CDMX?

De acuerdo con el gobierno capitalino, la reapertura total está prevista para el 31 de mayo de 2026, cuando concluyan los trabajos de mantenimiento y modernización en ambos sistemas. Esto incluye el regreso a la operación completa de estaciones que han permanecido cerradas o con servicio limitado durante varias semanas.

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¿Por qué estaban cerradas estaciones?

Las obras forman parte de un plan de rehabilitación mayor rumbo al Mundial de 2026, con el objetivo de mejorar la seguridad, infraestructura y operación del transporte público.

En el caso de la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, al menos 16 estaciones han estado en intervención, con trabajos que incluyen renovación de vías, sistemas eléctricos y señalización.

Mientras tanto, el Tren Ligero también ha tenido modificaciones importantes, como la ampliación de su terminal en Taxqueña.

¿Qué pasará con el Tren Ligero?

En el caso del Tren Ligero, las obras también han implicado cierres parciales y cambios en la operación, especialmente por trabajos en la terminal de Tasqueña.

La reapertura total coincidirá con la de la Línea 2, lo que permitirá recuperar la conexión completa en el sur de la ciudad.

¿Por qué urge terminar estas obras?

La Línea 2 del Metro es una de las más importantes de la ciudad, ya que conecta zonas clave y será fundamental durante el Mundial 2026, especialmente para trasladar personas hacia el Estadio Azteca.

Por ello, las autoridades han acelerado los trabajos para que el sistema esté listo antes del evento.