Morena exige renuncia de Maru Campos: Ariadna Montiel pide que deje la gubernatura para que sea investigada

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, pidió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que deje el cargo para que, como en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las autoridades hagan las investigaciones que sean necesarias.

“Esperaríamos que la gobernadora del estado de Chihuahua pues actúe en consecuencia, se separe del cargo y permita que los análisis de las autoridades competentes”.

La morenista insistió en que Maru Campos violó la Constitución del país, las leyes nacionales e incluso las internacionales y nosotros, aseguró, debemos regirnos y actuar en el marco de la ley y el estado de derecho.

“Para ambos casos y los que sean y se presenten siempre la salida tendrá que ser la ley y es a lo que nosotros le estamos apostatando”.

Comparación con el caso Sinaloa

En el caso de Sinaloa, “el gobernador ha tomado licencia días posteriores a la comunicación de los Estados Unidos”, reiteró.

En conferencia de prensa, en el marco del anuncio de que sigue el diálogo para alcanzar candidaturas comunes con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, la dirigente dijo que “no nos vamos a prestar a caer en la narrativa de la derecha que ha querido vincular a nuestro movimiento a actividades fuera de la ley”.

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Rechazo a la “narrativa de la derecha”

Es, aseguró, una narrativa (la de narco presidente) que venimos escuchando desde 2023 con nuestro ex presidente López Obrador, con nuestra presidenta siendo candidata y “es una narrativa que no les ha resultado y los datos están a la luz en el proceso electoral de 2024”.

Montiel Reyes comentó la renuncia, este día, del Fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany, y aseguró que eso “significa” que infringieron la ley.

Lo que nosotros vamos a hacer en los próximos días, aseguró, es “hacer sentir la voz del pueblo de Chihuahua”.

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