‘El Niño’ el fenómeno climatológico que alarma a los científicos, dicen tendrá un impacto nunca antes visto en 140 años

Mx - El niño, fenómeno climatológico es el más fuerte tras registrado en 140 años

La preocupación por el fenómeno de El Niño volvió a crecer después de que distintos modelos meteorológicos comenzaran a coincidir en una predicción alarmante. De acuerdo con científicos, el evento climático que podría desarrollarse entre finales de 2026 e inicios de 2027 tendría una intensidad nunca antes vista en más de un siglo.

Así que si quieres enterarte de por qué se dice esto, sigue leyendo para tener toda la información completa sobre el tema.

¿Por qué preocupa tanto el posible ‘El Niño’ de 2027?

La alarma comenzó después de que organismos y meteorólogos detectaran que ocho de cada diez modelos climáticos proyectan un evento extremadamente fuerte para finales de 2026 y principios de 2027. Incluso, algunas estimaciones mencionan que podría superar al histórico fenómeno de 1877-1878, considerado uno de los eventos de El Niño más intensos registrados desde que existen mediciones modernas.

Expertos explican que El Niño ocurre cuando aumenta la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, alterando los sistemas meteorológicos del planeta. Esto puede traducirse en sequías severas en algunas regiones y lluvias torrenciales en otras.

Además, los científicos advierten que el contexto actual es distinto al de décadas pasadas porque los océanos están más calientes y muchos ecosistemas ya enfrentan estrés climático debido al calentamiento global.

Mx - El Niño 2026 amenaza a México: calor extremo, lluvias intensas y clima impredecible en varios estados Ampliar

¿Qué pasó con el histórico El Niño de 1877?

Parte de la preocupación actual viene de las comparaciones con el fenómeno de 1877-1878, un evento climático asociado con grandes sequías, hambrunas y crisis alimentarias en varias regiones del mundo.

Algunos reportes señalan que aquella crisis estuvo relacionada indirectamente con millones de muertes durante finales del siglo XIX. Sin embargo, investigadores aclaran que gran parte de la tragedia también estuvo vinculada a malas decisiones políticas y sistemas coloniales de la época.

Por eso, especialistas consideran exagerado afirmar que podría repetirse exactamente el mismo escenario en 2027. Aun así, sí reconocen que un fenómeno tan intenso tendría efectos económicos, climáticos y sociales importantes a nivel global.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La corriente del Atlántico que regula el clima está en riesgo de colapso y preocupa a científicos

¿Qué podría pasar si se confirma este “super El Niño”?

Aunque todavía faltan meses para confirmar la magnitud real del fenómeno, las primeras proyecciones ya apuntan a posibles récords de temperatura global durante 2027. También podrían aumentar fenómenos extremos como huracanes intensos, sequías prolongadas, incendios forestales y problemas relacionados con seguridad alimentaria y acceso al agua.

Los expertos insisten en que todavía no hay certeza absoluta porque los modelos climáticos suelen mejorar conforme avanza el año.