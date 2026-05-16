Apoyo del Bienestar aumenta a 7,300 pesos en 2026: Estos beneficiarios recibirán pago en mayo

El pago mínimo del programa de Producción para el Bienestar aumentó a 7 mil 300 pesos para 2026.

Si trabajas la tierra, esta información te interesa. Es oficial que el apoyo de Producción para el Bienestar aumenta a 7,300 pesos en 2026 como pago mínimo, y para que no se te pase, te compartimos los detalles sobre los beneficiarios que recibirán el pago en mayo de forma directa en su tarjeta, así que saca el calendario y mucho ojo con las fechas que te revelamos aquí abajo.

¿Cuándo depositan Producción para el Bienestar en 2026?

El depósito del programa Producción para el Bienestar 2026 se realizará de forma escalonada. Para los beneficiarios que producen trigo, frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja y soya, el pago llegará el próximo lunes 18 de mayo de 2026.

¿Cómo inscribirse en el programa Producción para el Bienestar?

Para inscribirse en el programa Producción para el Bienestar debes cumplir con los siguientes requisitos y esperar la apertura una nueva convocatoria:

Ser persona física y estar registrado (o realizar el registro) en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura.

Acreditar la legal posesión de tus predios con documentos originales (estos no deben estar en zonas urbanas o áreas naturales protegidas).

Mantener la producción activa en la superficie registrada con cultivos elegibles o colmenas.

No ser beneficiario del programa Sembrando Vida.

Presentar documentación básica: Identificación oficial vigente y CURP.

¿Cuándo se dará el pago de Producción para el Bienestar en 2026?

Las fechas de pago de Producción para el Bienestar 2026 se dividen según el producto registrado:

Lunes 15 de junio: Pago para productores de arroz .

Pago para productores de . Lunes 7 de septiembre: Pago para productores de café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejos, avena y otros cultivos regionales.

¿Cómo saber si soy beneficiario del programa producción para el bienestar?

Para saber si eres beneficiario del programa Producción para el Bienestar, debes ingresar al Buscador de Beneficiarios en: https://buscadorppb.agricultura.gob.mx/.

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