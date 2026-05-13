CIA en México: Experto advierte riesgos por operaciones clandestinas en el país

México está en una situación complicada por la asimetría con las agencias estadounidenses de seguridad como la CIA, señala experto.

Con la premisa de que “hay una lista secreta de otras organizaciones criminales más allá de las seis presentadas por el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas mexicanos”; Eduardo Guerrero afirmó que México está en una situación complicada por la asimetría con las agencias estadounidenses, autorizadas a combatir de manera clandestina a blancos que consideran legítimos.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el director de Lantia Intelligence, reconoció que

México hay hecho un gran esfuerzo de colaboración con Estados Unidos, pero que Estados Unidos está exigiendo más, sobre todo respecto a los políticos ligados al crimen donde quieren mucha más acción y la habrá en los próximos meses”. —

#AlAire | @laloguerrero, dir. de Lantia Intelligence en #AsíLasCosasW con @warkentin #CNN revela operaciones de la CIA en México para eliminar un objetivo, Harfuch desmiente y CIA también



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Operaciones clandestinas generan debate en seguridad

Luego de la revuelta provocada por CNN cadena que dio a conocer la explosión de una camioneta el pasado 28 de marzo proveniente del AIFA en el que viajaba Francisco Beltrán “El Payín”, y señalar que fue parte de la guerra oculta de la CIA en México, hecho que fue negado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el experto en Seguridad reconoció que “estamos en un área muy gris y complicada”, Porque dijo, “hay una nueva y muy estrecha colaboración entre México y Estados Unidos y la CIA”

“La relación formal con México es institucional, pero la Ley y elementos legales que le autoriza desde Estados Unidos a realizar operaciones clandestinas, sin avisar a las autoridades de ese país.

“Si la CIA considera que para la eficacia de la operación es mejor obrar solo sin autoridad del país, lo va a hacer porque se trata de una guerra contra el terrorismo y se de combatientes ilegales a los que hay que eliminar”.

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Especialista pide acuerdo formal de colaboración

Respecto al “evento contra Francisco Beltrán es sumamente extraño porque en realidad esa persona no tenía un papel prominente en la organización criminal y la manera como lo asesinaron es realmente muy amateur”.

Por lo anterior, afirmó, son necesarias reglas claras para cada agencia y saber qué tipo de colaboración habrá, un espectro formal para que sepamos qué pueden hacer ellos en nuestro país, todo en un acuerdo de seguridad.

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