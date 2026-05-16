Salsa Fest 2026: Grupo Niche, Victor Manuelle y Alberto Barros encabezan el cartel; Fechas, horarios y más

El ritmo de la salsa volverá a apoderarse del Golfo de México. El Salsa Fest 2026 ya tiene cartelera confirmada y promete tres días de música, baile y ambiente festivo en uno de los eventos más importantes del país.

Con artistas internacionales, entrada gratuita y un escenario frente al mar, este festival se ha convertido en una de las citas imperdibles para quienes disfrutan de la música latina.

¿Cuándo y dónde será el Salsa Fest 2026?

La edición 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en el Salsódromo de Boca del Río, en Veracruz. Se trata de un espacio que, año con año, reúne a miles de asistentes que llegan no solo por los conciertos, sino por la experiencia completa de fiesta caribeña.

El Salsa Fest se ha consolidado como uno de los festivales gratuitos más grandes del país, lo que permite que tanto locales como turistas puedan disfrutar de artistas de talla internacional sin costo.

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Cartelera del Salsa Fest 2026

Uno de los grandes atractivos es su lineup, que mezcla leyendas de la salsa con propuestas actuales, creando una experiencia musical diversa durante tres noches consecutivas.

Viernes 12 de junio

Luis Vázquez

Guayacán Orquesta

Chiquito Team Band

Lucrecia Homenaje a Celia Cruz

Sábado 13 de junio

Gilberto Santa Rosa

La India

Víctor Manuelle

Grupo Niche

Domingo 14 de junio

Charlie Zaa

Olga Tañón

Rey Ruiz

Alberto Barros

El Salsa Fest no es solo una serie de conciertos. Para muchos asistentes, se trata de una experiencia completa que combina música, turismo y cultura local. La cercanía con el mar, la gastronomía veracruzana y el ambiente festivo hacen que el evento se viva como una especie de celebración colectiva.

¿Por qué el Salsa Fest 2026 es uno de los eventos más importantes en Veracruz?

Con el paso del tiempo, el Salsa Fest ha ganado relevancia no solo en México, sino también a nivel internacional. La presencia de artistas reconocidos y la magnitud del evento lo colocan como uno de los festivales de salsa más importantes de América Latina.

Su formato gratuito también lo distingue, ya que acerca este género musical a públicos más amplios y genera un ambiente incluyente donde cualquier persona puede sumarse a la fiesta.