¡Coldplay se encargará del primer show de medio tiempo en el partido final del Mundial 2026! Se espera haga historia

Mx - Coldplay serán los encargados del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo será histórica por su formato y sedes, también marcará un antes y un después en el entretenimiento deportivo. Por primera vez, la final del Mundial contará con un show de medio tiempo y estará encabezado por la banda británica Coldplay.

Así que te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de qué tratará este movimiento estratégico que están haciendo para que este Mundial sea inolvidable.

¿Qué se sabe del show de medio tiempo del Mundial 2026?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la final incluirá un espectáculo musical al estilo del Super Bowl. La presentación estará liderada por Coldplay, con la participación de su vocalista Chris Martin, quien además estará involucrado en la producción del evento.

Este show será completamente nuevo dentro del Mundial 2026 y busca atraer a audiencias más allá del futbol. La idea de la FIFA es replicar el formato de grandes eventos como el medio tiempo del Super Bowl, donde la música y el espectáculo tienen un papel central.

Se espera que el show dure alrededor de 15 minutos y que incluya a más artistas invitados, aunque todavía no han sido confirmados. Además, será independiente de la ceremonia de clausura, por lo que habrá más sorpresas durante el evento.

Mx - Coldplay, la primera banda en tener un show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 / Jim Dyson Ampliar

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva York (Estados Unidos).

Ahí no solo se definirá al campeón del mundo, también se vivirá este espectáculo musical inédito que podría ser visto por millones de personas en todo el planeta.

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¿Por qué se decidió hacer un show de este tipo para el Mundial 2026?

Si el formato funciona, la FIFA podría convertir el show de medio tiempo en una nueva tradición, mezclando deporte, música y cultura en el evento más visto del planeta.

En otras palabras, el Mundial ya no será solo futbol, también será un show global.