Ca7riel y Paco Amoroso en México 2026: Fechas, ciudades y cuándo salen los boletos a la venta

El dúo argentino más top del momento, Ca7riel y Paco Amoroso, regresan a México este 2026 con su “Free Spirits World Tour”. De acuerdo a sus fans, es una gira que ya está causando emoción por su energía en vivo, su mezcla de trap, rock y electrónica que está haciendo bailar a todo el mundo.

Luego de consolidarse como uno de los actos más explosivos del momento, el anuncio de sus fechas en México, ha desatado una euforia por las distintas ciudades que visitarán en el país. Así que te dejamos todos los detalles que no te puedes perder para cantar a todo pulmón con el dúo.

¿Qué ciudades de México visitarán Ca7riel y Paco Amoroso este 2026?

México será una parada que Ca7riel y Paco Amoroso no pasarán desapercibida, pues dentro de su gira mundial, cuentan con varias fechas en distintas ciudades del país. El tour “Free Spirits” incluye presentaciones en:

Monterrey – 31 de julio

Guadalajara – 2 de agosto

Querétaro – 4 de agosto

Ciudad de México – 6 y 7 de agosto

Puebla – 9 de agosto

Mérida – 12 de agosto

Esto confirma que el dúo argentino, apostará por una gira amplia en el país, visitando tanto el norte como el centro y sureste de México.

Ca7riel y Paco Amoroso en México 2026 Ampliar

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Ca7riel y Paco Amoroso en México?

La venta de boletos será en varias etapas, como suele ocurrir en eventos de esta magnitud. Primero habrá preventas para Ca7riel y Paco Amoroso:

Preventa inicial: 25 de marzo de 2026

Segunda preventa: 26 de marzo de 2026

Y finalmente:

Venta general: 27 de marzo de 2026

Los boletos estarán disponibles a través de plataformas como Ticketmaster, así que ve apartando el dinero de la tarjeta si no te quieres perder el nuevo tour de los argentinos, pues recuerda que este disco tiene colaboraciones con Sting o Anderson Paak.

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¿Por qué esta gira podría ser la más grande de su carrera en México?

Aunque Ca7riel & Paco Amoroso ya habían visitado México antes, esta gira marca un punto distinto.

No solo están regresando con un nuevo álbum, sino con una producción más grande y una gira global que incluye ciudades como Nueva York, Londres y París. El hecho de que tengan múltiples fechas en México refleja algo clave, su crecimiento en el público mexicano, que se ha convertido en uno de los más fuertes para el dúo.