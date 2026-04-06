Crisis de desapariciones: alertan que negar casos alimenta la impunidad en México

María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), calificó como lamentable la postura del gobierno federal frente al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

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¿Qué cuestiona el Centro Prodh sobre la respuesta del gobierno?

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, la activista señaló que la respuesta del Estado replica actuaciones de administraciones pasadas al intentar desacreditar a los organismos internacionales en lugar de entablar una discusión sustantiva sobre la realidad que enfrentan miles de familias en el país.

El Comité de la ONU no es un actor nuevo, pues ha evaluado la situación de México desde 2012 con visitas a múltiples estados y reuniones con víctimas y autoridades, indicó, mientras que el informe de desapariciones presentado recientemente por el gobierno mexicano parece haber sido una estrategia para minimizar la magnitud de una crisis que el organismo internacional ha documentado con rigor y antelación.

Desaparecidos en México Ampliar

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¿Qué dijo sobre la postura de la CNDH?

La directora del Centro Prodh también expresó su preocupación por la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual cuestionó las conclusiones de la ONU, una actitud que confirma el debilitamiento de la autonomía de la CNDH y su tendencia a emitir pronunciamientos con un tono partidista que la alejan de su función como observador objetivo y defensor de los derechos humanos.

“El Estado, y en particular la administración actual, ha insistido mucho en que en México ya no se cometen desapariciones forzadas, como insistiendo en querer decir que, porque la presidenta no ordena como una política el uso de la desaparición, las desapariciones no existen. Y creo que eso no hace”. —

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¿Qué riesgos implica negar las desapariciones?

El creer que las desapariciones forzadas ya no existen, porque no son ordenadas desde el gobierno, genera el mismo ciclo de impunidad, expresó, porque es rechazarlas, minimizarlas y dejar indefensas a las familias que denuncian este problema todos los días.

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