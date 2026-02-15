CoDENEM y Magisterio exigen un aumento del 100% al salario y la restitución de Marx Arriaga

Advierten que la salida de Marx Arriaga pone en grave riesgo la continuidad del modelo educativo actual y la integridad de los Libros de Texto Gratuitos.

Los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDENEM) reaccionaron a la destitución de Marx Arriaga Navarro como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué exigen tras la destitución de Arriaga?

A través de un pronunciamiento conjunto con el Magisterio Insurgente, califican el cese como injustificado y exigen la restitución inmediata del funcionario, advirtiendo que su salida pone en grave riesgo la continuidad del modelo educativo actual y la integridad de los Libros de Texto Gratuitos.

Más allá de la permanencia de Arriaga, los colectivos han puesto sobre la mesa una demanda económica: un aumento salarial del 100% para todo el magisterio nacional, para resarcir lo que consideran más de tres décadas de pérdidas adquisitivas provocadas por políticas educativas ‘neoliberales’.

Los docentes subrayaron que su lealtad permanece con el proyecto pedagógico vigente y no con decisiones administrativas que, desde su perspectiva, vulneran el desarrollo de la educación pública en el país.

El pliego petitorio de los comités también demanda transparencia absoluta sobre las razones detrás del despido de Marx Arriaga, exigiendo que se aclaren los motivos pedagógicos o se reconozca abiertamente como una decisión política.

¡El cansancio pesa, pero no detiene al que tiene causa!



Ayer cometí un error por el cansancio... La reinstalación de nuestra Asamblea es a las 7:00 pm.



Nos vemos ahí en unas horas https://t.co/jiyvuCWiSc pic.twitter.com/nvA8t4CKka — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 15, 2026

¿Qué otras demandas plantea el movimiento?

El movimiento solicita la asignación de plazas definitivas para egresados normalistas, la eliminación de las brechas de infraestructura entre escuelas rurales y urbanas, y la garantía de un presupuesto suficiente para los planteles que elimine definitivamente la necesidad de cuotas escolares.

Los defensores de la Nueva Escuela Mexicana hacen un llamado a evitar cualquier modificación en los contenidos de los materiales educativos sin antes realizar una reforma profunda a la Ley General de Educación.

