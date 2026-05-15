Hantavirus: ¿Por qué es falso que pueda permanecer seis años en el semen, según expertos?

Mx - ¿De dónde salió la noticia de que el Hantavirus permanece en el semen?

En los últimos días, el tema del Hantavirus se volvió viral en redes sociales después de que comenzara a circular información asegurando que este virus podría permanecer hasta seis años en el semen humano. La noticia provocó preocupación entre usuarios de internet y reavivó dudas sobre la forma en que se transmite esta enfermedad.

Sin embargo, especialistas y publicaciones científicas aclararon que esta afirmación es falsa y que los estudios recientes sobre el Hantavirus no prueban que exista transmisión sexual prolongada ni que el virus sobreviva durante tantos años dentro del cuerpo humano.

¿Por qué se dijo que el Hantavirus puede permanecer seis años en el semen?

La confusión comenzó después de que un estudio detectara fragmentos de ARN viral relacionados con el Hantavirus en muestras tomadas años después de una infección. A partir de eso, algunos sitios y publicaciones en redes sociales interpretaron erróneamente que el virus seguía “vivo” dentro del organismo y que incluso podía transmitirse sexualmente durante un largo periodo.

Sin embargo, expertos explicaron que detectar ARN viral no significa necesariamente que exista un virus activo o capaz de contagiar a otras personas. En otras palabras, encontrar restos genéticos no prueba que el Hantavirus siga presente de forma infecciosa.

Además, varios especialistas señalaron que hasta ahora no existe evidencia sólida que confirme una permanencia de seis años en semen humano ni que esa sea una vía común de transmisión.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hantavirus en México: ¿Por qué la SSA lanzó un comunicado advirtiendo sobre el brote internacional?

¿Qué se ha sabido del Hantavirus?

El Hantavirus es una enfermedad viral que normalmente se transmite a las personas por contacto con roedores infectados o con partículas contaminadas por orina, saliva o heces de estos animales. Dependiendo de la variante, puede provocar síntomas respiratorios graves y, en algunos casos, complicaciones importantes de salud.

Aunque existen investigaciones sobre distintos tipos de Hantavirus y sus mecanismos de transmisión, los casos conocidos siguen relacionados principalmente con exposición ambiental y no con transmisión sexual prolongada.

Los expertos también aclararon que algunas enfermedades virales pueden dejar rastros genéticos durante cierto tiempo en el cuerpo sin que eso implique contagio activo.

¿Por qué esto es falso?

La principal razón por la que especialistas desmintieron esta información es porque el estudio que originó la polémica no demostró que el virus siguiera vivo ni que pudiera transmitirse seis años después.

De acuerdo con científicos y publicaciones especializadas, lo único que se encontró fueron fragmentos de material genético viral, algo que puede ocurrir con distintos virus incluso después de superar una infección.

Además, hasta el momento no existen pruebas médicas suficientes que respalden la idea de que el Hantavirus permanezca activo en semen humano durante tantos años. Por eso, expertos pidieron tener cuidado con la desinformación viral en redes sociales y recomendaron consultar fuentes científicas y médicas antes de compartir información alarmante sobre enfermedades infecciosas.