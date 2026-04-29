Investigación o juicio político, rutas para la gobernadora de Chihuahua: Malú Micher

La señora gobernadora violó la Constitución, se fue por la libre hizo pactos con el gobierno de Texas y la CIA y lo que nosotros estamos haciendo es nuestro trabajo, afirmó la senadora de Morena, Matha Lucía Micher quien señaló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos “no pidió permiso, nos ha estado mintiendo, no quiso una reunión, no estaba obligada a ir, pero sí a decir la verdad”, esto luego del operativo de la fiscalía del estado en el que dos agentes de la CIA fallecieron.

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No es un tema electorero la señora #MaruCampos cometió un error



"La señora gobernadora violó la Constitución, se fue por la libre. Tiene ahí algunos pactos con el gobierno de Texas y con la #CIA (…) La única que puede decidir sobre la entrada, sobre la ayuda, sobre la relación… pic.twitter.com/lcEOFssvvI — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 29, 2026

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Señalamientos por violación a la Constitución

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la senadora morenista afirmó que “estamos ante una situación muy grave una violación sustantiva de la Constitución porque ha habido usurpación de funciones, una grave afectación en el respeto y cumplimiento de la Constitución”.

Afirmó que “la única que puede decidir sobre la ayuda o relación con este tipo de instituciones por asesoría o capacitación es la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el acompañamiento del Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Aseguró que pedir juicio político no es una medida electorera y señaló como “una burla” la comisión que la gobernadora ha creado a la que calificó como “una simulación”.

Actualmente, hay dos vías, una la investigación que ya lleva la FGR y la vía del Juicio político Chihuahua que dijo, “el juicio político cualquier diputado o diputada puede pedirlo por una falta grave a la Constitución”.

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Proceso de desafuero en el Congreso

Micher detalló que se puede crear una comisión para la entrega de pruebas, en la Cámara de Diputados, de inicio dijo, se instala como órgano instructor de acusación una vez teniendo las pruebas las comunica al Senado y si la comisión señala la falta grave, entonces se pasa al Senado que hace las veces de jurado de sentencia y ellos determinan si hubo violación al artículo 40, información que se manda al Congreso local que actuará para desaforar a la gobernadora.

Puntualizó que cualquier persona podría tener el interés de que se haga la investigación y se siga este proceso de desafuero.