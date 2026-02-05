Tren Maya estrena el vagón restaurante Janal y su propia marca de cerveza artesanal: Esto es lo que se sabe

El vagón restaurante Janal presenta su menú regional y la nueva cerveza artesanal "Tren Maya", producida en colaboración con la Cervecería Ceiba para el servicio a bordo.

La administración del Tren Maya presentó los nuevos servicios de su vagón restaurante Janal, una apuesta que busca sumar a la experiencia turística la gastronomía regional y el lanzamiento de una cerveza artesanal propia. Elaborada en colaboración con la Cervecería Ceiba, la bebida “Tren Maya” se ofrece en variantes clara y ámbar, integrándose a un menú que ofrece platos tradicionales como brazo de reina, panuchos y dulce de papaya.

El diseño del convoy, según informó la empresa, está inspirado en la obra de Luis Barragán, único mexicano ganador del premio Pritzker. Sin embargo, detrás de la estética arquitectónica y la vajilla personalizada, persiste la incertidumbre sobre cuáles de las 34 estaciones del sistema integrarán esta ruta de manera regular.

Si bien la apuesta gastronómica apunta a un estándar de primer nivel, cifras reveladas por la periodista Otilia Carvajal al inicio de este 2026 señalan que la infraestructura hotelera vinculada al proyecto, incluyendo los nodos de Tulum y Nuevo Uxmal, registra una actividad incipiente con niveles de ocupación que apenas alcanzan el 5%.

A la par de esto, organizaciones como Sélvame del Tren y Greenpeace mantienen sus denuncias sobre el impacto en el ecosistema de la selva, señalando que, más allá de la oferta turística, persiste una demanda ciudadana por mayor transparencia en la ejecución y afectaciones reales del proyecto.