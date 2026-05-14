PAN CDMX critica “ajolotizar” la ciudad por falta de obras contra inundaciones

Acusa PAN CDMX que “ajolotizar” la ciudad no resuelve inundaciones ni problemas de infraestructura.

La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX), criticó la estrategia de “ajolotizar” y pintar de morado distintos espacios de la capital, al considerar que se trata de una acción propagandística que no atiende los problemas estructurales de la ciudad.

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¿Qué críticas hizo el PAN CDMX sobre la “ajolotización”?

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, afirmó que mientras el gobierno de Clara Brugada impulsa acciones con fines decorativos, la Ciudad de México enfrenta inundaciones, afectaciones al patrimonio de las familias y deficiencias en servicios públicos.

“Pintan de morado a la capital, pero la ajolotización solo sirve para la foto propagandística de la jefa de Gobierno; no beneficia en nada a los capitalinos”. — Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX

La lideresa panista señaló que las lluvias de los últimos días evidenciaron la falta de inversión en obras de fondo, como la modernización de la red de drenaje y el mantenimiento de la infraestructura urbana.

Cuando la jefa de gobierno no está planeando en donde pintar ajolotes y de morado en la CDMX, anda planeando conciertos en el zócalo.



Señora jefa de gobierno @ClaraBrugadaM ¿y si mejor invierte el dinero de los capitalinos en arreglar los baches, evitar las inundaciones y… pic.twitter.com/ZeWJAuGE5y — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) May 14, 2026

¿Qué problemas señalaron tras las lluvias en la capital?

Agregó que cada año se repite el mismo escenario: calles inundadas, vehículos dañados, viviendas afectadas y negocios con pérdidas, sin que se resuelva la causa del problema.

Por ello, el PAN CDMX propuso destinar un presupuesto extraordinario para renovar el drenaje, utilizar pavimento permeable para reducir baches y reforzar rubros prioritarios como seguridad y movilidad.

El mismo grupo político lleva casi 30 años gobernando la CDMX y nunca han invertido en infraestructura para que no nos inundemos.



Cada año las lluvias colapsan la capital, muchos pierden incluso su patrimonio y el gobierno siempre se justifica en que son “lluvias atípicas”.… pic.twitter.com/C2XVd2wxmU — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) May 14, 2026

¿Qué dijo el PAN sobre movilidad y servicios de salud?

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto aseguró que el gobierno capitalino debe enfocarse en atender las necesidades reales de la población.

“Morena no gobierna ajolotes, gobierna personas, familias y una ciudad que merece movilidad efectiva y seguridad para las mujeres”. — Laura Álvarez Soto, diputada local

La legisladora consideró que los recursos públicos deberían utilizarse para prevenir inundaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y garantizar el abasto de medicamentos en clínicas y centros de salud.

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