Familias desplazadas vuelven a Chilapa, Guerrero; Sedena y Segob despliegan operativo

La Secretaría de Gobernación informó que 118 personas desplazadas regresaron a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, como parte de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

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¿Cómo fue el regreso de las personas desplazadas en Guerrero?

De acuerdo con la dependencia, el retorno se efectuó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Gobierno de Guerrero y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, luego de establecer un esquema de seguridad y vigilancia en la zona.

La Secretaría de Gobernación detalló que el subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera acompañó el regreso de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a sus hogares.

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Gobiernos federal y estatal acompañan retorno de desplazados a sus hogares



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¿Qué apoyos recibieron las familias en Xicotlán?

En un comunicado la dependencia indicó que durante la jornada se entregaron colchonetas, cobijas, artículos de higiene, alimentos e insumos de primera necesidad, además de brindar asistencia psicológica y contención emocional por parte de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Agregó que se mantendrán mesas de diálogo y trabajo para garantizar que el retorno se lleve a cabo en condiciones de seguridad y de manera permanente.

Asimismo, anunció que se instrumentará un censo de las viviendas afectadas para apoyar en la reconstrucción y se entregarán enseres a las familias que lo requieran.

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¿Qué medidas de seguridad permanecerán en la zona?

Aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para facilitar el libre tránsito de la población y el ingreso de suministros a las comunidades.

Detalló que en el operativo también participaron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, y el secretario técnico de la Mesa Estatal de Paz, Héctor Ocampo.

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